В Hogwarts Legacy сыграли более 700 миллионов часов

Игра Hogwarts Legacy достигла высоких результатов. По словам Дэвида Заслава, президента и генерального директора Warner Bros. Games, в нее было сыграно более 700 млн. часов. Эта цифра была приведена в финансовом отчете компании за 8 ноября.
Фанаты "Гарри Поттера" погрузились в игру Hogwarts Legacy, сыграв в нее более 700 миллионов часов с момента запуска. Это участие не только помогло нашему бизнесу видеоигр, но и оживило всю серию игр о Гарри Поттере, и мы знаем, что наши фанаты хотят большего.
Действие игры происходит в Волшебном мире, созданном Дж.К. Роулинг на основе тех самых книг серии "Гарри Поттер", которые были экранизированы компанией Warner Bros. с огромным успехом.
Заслав также отметил, что Warner Bros. Games выпустила две из десяти лучших консольных игр 2023 года.
Hogwarts Legacy с огромным успехом вышла 10 февраля 2023 года на ПК, PS5 и Xbox Series X/S. На следующей неделе игра выйдет и на Nintendo Switch после более длительной обработки для оптимизации игры.
Сочувствую тем людям, максимально скучная игра, единственное что в ней было хорошее это сам замок и полёты на гиппогрифе под не плохое музыкальное сопровождение.
А могло быть ещё больше по официальным каналам.
А можно вообще крутить бенчмарки и считать что человек играет.. ))
Сколько же рабов достаточно посредственной книжки.
Лучше бы собрали статистику о том, сколько людей поддалось искушению и поставила нюд-моды.
Смысл от них без физики и действий.
Самая бесполезная статистика - сколько всего убили зомбей, сыграли в игру, прошли концовку, получили стрелу в колено.. и бла бла бла в таком роде.