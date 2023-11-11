В Hogwarts Legacy сыграли более 700 миллионов часов

Игра Hogwarts Legacy достигла высоких результатов. По словам Дэвида Заслава, президента и генерального директора Warner Bros. Games, в нее было сыграно более 700 млн. часов. Эта цифра была приведена в финансовом отчете компании за 8 ноября.

Фанаты "Гарри Поттера" погрузились в игру Hogwarts Legacy, сыграв в нее более 700 миллионов часов с момента запуска. Это участие не только помогло нашему бизнесу видеоигр, но и оживило всю серию игр о Гарри Поттере, и мы знаем, что наши фанаты хотят большего.

Действие игры происходит в Волшебном мире, созданном Дж.К. Роулинг на основе тех самых книг серии "Гарри Поттер", которые были экранизированы компанией Warner Bros. с огромным успехом.

Заслав также отметил, что Warner Bros. Games выпустила две из десяти лучших консольных игр 2023 года.

Hogwarts Legacy с огромным успехом вышла 10 февраля 2023 года на ПК, PS5 и Xbox Series X/S. На следующей неделе игра выйдет и на Nintendo Switch после более длительной обработки для оптимизации игры.