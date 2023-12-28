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об игре
Hogwarts Legacy 10.02.2023
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Открытый мир
8.4 5 070 оценок

Вам пришло письмо из Хогвартса! Студия GamesVoice выпустила русскую озвучку Hogwarts Legacy

butcher69
Новости

Новый год — время волшебства и прекрасных сюрпризов! Студия GamesVoice объявила о выпуске русского озвучивания для игры Hogwarts Legacy.

Сердечная благодарность всем, кто в своё время поддержал сбор и продолжает поддерживать нас финансово. Отдельное спасибо студии Ravencat за помощь с записью актёров, а также СМИ за широкую огласку проекта. Мы вместе творим историю, и на достигнутом останавливаться не собираемся. Вперёд, к новым рубежам!

Команда начала работу над дубляжом в начале 2023 года и сумела собрать на это 1,9 миллиона рублей. В русской локализации было задействовано 143 актёра (против 48 в оригинале), и это один из крупнейших проектов студии по данному показателю. В данный момент студия собирает деньги на озвучку Alan Wake 2 и готовит к выпуску еще несколько проектов.

Скачать русскую озвучку можно прямо с нашего сайта, где доступна быстрая загрузка через торрент.

87
43
Комментарии: 43
Ваш комментарий
VaZZers
12
6363

Дождались!

5
DezmondAin Grimm

Ну как? Норм озвучка? Стоит ли попытаться вновь поиграть в эту игру?

Хотя вряд ли с озвучкой она станет интереснее.

5
golab42

Не станет

-5
SonSur

ну в принципе, денег получили актёры озвучки очень мало как я считаю .
Берём 1,9 миллиона рублей делим на 143 актёра получаем 13 286 каждому.
Ладно, допустим 100 человек это любители, озвучили бесплатно просто помочь и попасть в игру.
1,9 миллиона рублей делим на 43 актёра получаем 44 186 каждому.
Всё равно мало.
Так ещё и деньги нужно было дать тем кто записывал и прочим.
Ой кароче, молодцы в принципе GamesVoice. Зря их критиковал за долгий выход озвучки

5
6363

Еще бы взлом последней версии бы

3
alexanderfox

Это не просто взлом-это необходимость, так как утечку ОЗУ и видеопамяти они пофиксили в последнем патче. А пиратка будет жрать 25 гигов оперативы,8 гигов видеопамяти минимум и насиловать файлом подкачки твой жестак либо ССД.

0
Winnipuha

Найдите группу в вк, там ссылка на торрент(можно через прошлую новость), на сайте есть, но "на проверке"

2
Rage Of Rage

вот https://pixeldrain.com/u/tS14Sw4q

скорость кайф))

0
Ely Maze Rage Of Rage

за ссылки на торрент баны дают

-1
Rage Of Rage Ely Maze

да пожалуйста))))

0
Rаyden Ely Maze

Баны дают за ссылки на пиратский контент, за который сайту может прилететь предъява.

0
User_200 Ely Maze

За торренты дают бан, а вот это хорошо скачивание в nz?

-1
FatalleZ

Спасибо за то, что объявили о планах озвучить игру еще на ее релизе. Благодаря этому вовремя принял решение отложить прохождение, и теперь смогу получить гораздо больше удовольствия. Спасибо за труд.

2
SoRaS3

Фигасе..

Мини праздник. ))

2
TIMetal

Поздравляю команду переводчиков и актёров, качество отличное! Спасибо!

2
Rage Of Rage

Новый год удался!

1
Nell_0071

Ну значит пора качать снова из стимчанского)

1
Unicorling

Наконец то этот момент настал, игра уже качается, забавно что игра официально не распространяется в России, но у меня в библиотеки это единственная игра, название которой написано на русском языке...ну ещё Холат )

1
saa0891

Ну шикарно,наши локализаторы не перестают радовать,можно будет на праздниках как раз попробовать так как в игру я ещё даже не играл,а тут с классной озвучкой можно будет залипнуть и полностью погрузится в геймплей не отвлекаясь на чтение титров.

1
VLADISLAV_RE4

Приятный подарок фанатам перед праздником.

1
Talendor3

Отличная озвучка, прям как для кино дубляж

1
User_200

А че это мой коммент удаляют, я написал что яндекс при скачивание требует регистраций аккаунта, гугл диск показывает вот такое сообщение

0
Unicorling

Тут все комменты удалились почему то

0
User_200 Unicorling

Я сам шоке

1
Rage Of Rage

я качаю с mega nz и никаких проблем

1
User_200 Rage Of Rage

Уже скачал какой размер? У меня совсем медленно хуже скорость чем PG

1
Rage Of Rage User_200

2.85

0
WaterySimon

ребят скиньте как ее установить этот русификатор ? куда и что

0
Ушел в закат

Ты не можешь запустить установщик и указать папку с игрой?

2
nodas Ушел в закат

Забей таким людям инструкции на все нужны, в том числе и с девушкой, как, что и куда вставлять и под каким углом )))

0
FatalleZ nodas
Забей таким людям инструкции на все нужны, в том числе и с девушкой, как, что и куда вставлять и под каким углом )))

Наняла как-то мать для Ивана Дурака проститутку, чтобы Иван наконец секс попробовал. Иван и спрашивает: - Мам, а что делать то надо с ней?

Мать отвечает: - Иван, у нее есть куда вставлять, а у тебя то, что вставляется. А дальше мать природа поможет.

Уединился Иван с проституткой и минуты не проходит та выбегает в истерике.

Мать спрашивает: - что случилось?

Проститутка отвечает: - Ваш сын мне нос в жопу засунул и орет "МАТЬ ПРИРОДА ПОМОГИ!"

1
kaka qp0H

бесплатно чтолиии? сама игра как стоит брать? чот боевка однотипная со слоу мо..не надоедает: =))

0
Don Obolon

Если и брать то по большой скидке. Фулл прайс точно не стоит. Я вот взял на релизе, прошел и забыл. Никакого желания туда возвращаться нет

-1
Комментарий удален
Unicorling Rage Of Rage

При чём тут юбисофт ?

0
GullibleCelia

скучная гриндилка.. сюжет так себе, вариантивности нет, все закриптовано.. Чисто на красоту попялиться если. А так.. гора однотипных задач и плоские персонажи. Из годноты только красивая графика и фансервис. Но этого мало, чтобы в игре не было скучно

0
leonid22

На пиратку от Empress ставиться?

0
Abramski90

Спасибо!! кстати..у кого выдаст ошибку при установке, нажмите выход , снимите галку с папки - ТОЛЬКО ЧТЕНИЕ затем повторная установка) , и все установится!

0
супер пиявка

классно получилось

0
Dremor174

Мое почтение!!!

-1
GullibleCelia

Вообще плевать. Не игра, а кусок пустого фансервиса.

-1