Вам пришло письмо из Хогвартса! Студия GamesVoice выпустила русскую озвучку Hogwarts Legacy

Новый год — время волшебства и прекрасных сюрпризов! Студия GamesVoice объявила о выпуске русского озвучивания для игры Hogwarts Legacy.
Сердечная благодарность всем, кто в своё время поддержал сбор и продолжает поддерживать нас финансово. Отдельное спасибо студии Ravencat за помощь с записью актёров, а также СМИ за широкую огласку проекта. Мы вместе творим историю, и на достигнутом останавливаться не собираемся. Вперёд, к новым рубежам!
Команда начала работу над дубляжом в начале 2023 года и сумела собрать на это 1,9 миллиона рублей. В русской локализации было задействовано 143 актёра (против 48 в оригинале), и это один из крупнейших проектов студии по данному показателю. В данный момент студия собирает деньги на озвучку Alan Wake 2 и готовит к выпуску еще несколько проектов.
Скачать русскую озвучку можно прямо с нашего сайта, где доступна быстрая загрузка через торрент.
Дождались!
Ну как? Норм озвучка? Стоит ли попытаться вновь поиграть в эту игру?
Хотя вряд ли с озвучкой она станет интереснее.
Не станет
ну в принципе, денег получили актёры озвучки очень мало как я считаю .
Берём 1,9 миллиона рублей делим на 143 актёра получаем 13 286 каждому.
Ладно, допустим 100 человек это любители, озвучили бесплатно просто помочь и попасть в игру.
1,9 миллиона рублей делим на 43 актёра получаем 44 186 каждому.
Всё равно мало.
Так ещё и деньги нужно было дать тем кто записывал и прочим.
Ой кароче, молодцы в принципе GamesVoice. Зря их критиковал за долгий выход озвучки
Еще бы взлом последней версии бы
Это не просто взлом-это необходимость, так как утечку ОЗУ и видеопамяти они пофиксили в последнем патче. А пиратка будет жрать 25 гигов оперативы,8 гигов видеопамяти минимум и насиловать файлом подкачки твой жестак либо ССД.
Найдите группу в вк, там ссылка на торрент(можно через прошлую новость), на сайте есть, но "на проверке"
вот https://pixeldrain.com/u/tS14Sw4q
скорость кайф))
за ссылки на торрент баны дают
да пожалуйста))))
Баны дают за ссылки на пиратский контент, за который сайту может прилететь предъява.
За торренты дают бан, а вот это хорошо скачивание в nz?
Спасибо за то, что объявили о планах озвучить игру еще на ее релизе. Благодаря этому вовремя принял решение отложить прохождение, и теперь смогу получить гораздо больше удовольствия. Спасибо за труд.
Фигасе..
Мини праздник. ))
Поздравляю команду переводчиков и актёров, качество отличное! Спасибо!
Новый год удался!
Ну значит пора качать снова из стимчанского)
Наконец то этот момент настал, игра уже качается, забавно что игра официально не распространяется в России, но у меня в библиотеки это единственная игра, название которой написано на русском языке...ну ещё Холат )
Ну шикарно,наши локализаторы не перестают радовать,можно будет на праздниках как раз попробовать так как в игру я ещё даже не играл,а тут с классной озвучкой можно будет залипнуть и полностью погрузится в геймплей не отвлекаясь на чтение титров.
Приятный подарок фанатам перед праздником.
Отличная озвучка, прям как для кино дубляж
А че это мой коммент удаляют, я написал что яндекс при скачивание требует регистраций аккаунта, гугл диск показывает вот такое сообщение
Тут все комменты удалились почему то
Я сам шоке
я качаю с mega nz и никаких проблем
Уже скачал какой размер? У меня совсем медленно хуже скорость чем PG
2.85
ребят скиньте как ее установить этот русификатор ? куда и что
Ты не можешь запустить установщик и указать папку с игрой?
Забей таким людям инструкции на все нужны, в том числе и с девушкой, как, что и куда вставлять и под каким углом )))
Наняла как-то мать для Ивана Дурака проститутку, чтобы Иван наконец секс попробовал. Иван и спрашивает: - Мам, а что делать то надо с ней?
Мать отвечает: - Иван, у нее есть куда вставлять, а у тебя то, что вставляется. А дальше мать природа поможет.
Уединился Иван с проституткой и минуты не проходит та выбегает в истерике.
Мать спрашивает: - что случилось?
Проститутка отвечает: - Ваш сын мне нос в жопу засунул и орет "МАТЬ ПРИРОДА ПОМОГИ!"
бесплатно чтолиии? сама игра как стоит брать? чот боевка однотипная со слоу мо..не надоедает: =))
Если и брать то по большой скидке. Фулл прайс точно не стоит. Я вот взял на релизе, прошел и забыл. Никакого желания туда возвращаться нет
При чём тут юбисофт ?
скучная гриндилка.. сюжет так себе, вариантивности нет, все закриптовано.. Чисто на красоту попялиться если. А так.. гора однотипных задач и плоские персонажи. Из годноты только красивая графика и фансервис. Но этого мало, чтобы в игре не было скучно
На пиратку от Empress ставиться?
Спасибо!! кстати..у кого выдаст ошибку при установке, нажмите выход , снимите галку с папки - ТОЛЬКО ЧТЕНИЕ затем повторная установка) , и все установится!
классно получилось
Мое почтение!!!
Вообще плевать. Не игра, а кусок пустого фансервиса.