Hollow Knight: Silksong взорвала Steam - онлайн превысил полмиллиона игроков

Онлайн Hollow Knight: Silksong в Steam превысил отметку в 527 тысяч человек, всего через несколько часов после выхода. Такой результат позволил игре войти в топ-20 по максимальному онлайну за всю историю платформы — на момент написания она занимала 19-ю строчку, опередив Valheim, Terraria, Fallout 4 и даже Call of Duty.
Интересно, что старт релиза сопровождался техническими проблемами: многие игроки не могли приобрести Silksong в Steam. Онлайн тогда застрял около 100 тысяч, однако после устранения неполадок Valve цифры буквально взлетели.
Silksong ожидали более шести лет, и долгожданный релиз мгновенно подтвердил статус одного из крупнейших событий года. Игра продолжает историю охотницы Хорнет, знакомой по оригинальной Hollow Knight. На этот раз героиня оказывается в Фарлуме — падшем царстве насекомых, полном тайн и опасностей. Ей предстоит пройти мрачные земли и добраться до сияющей цитадели на вершине мира.
Релиз состоялся 4 сентября на ПК, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch, включая Switch 2. Цена — 20 долларов или 710 рублей в российском Steam. Кроме того, игра доступна в Game Pass, что лишь усиливает её стремительный рост аудитории.
не понимаю что нашли в таких играх время сеги давно прошло,мне она и даром не нужна
Что тут понимать есть много любителей посчитать себе нервы, плюс эта игра практически идёт на любом корыте, тут орут многие но у большинства вёдра, RTX лишь у избранных что бы там не говорили.
не проще ли скачать эмулятор сеги и подобных платформ там сотни таких игр
Ты походу вообще не понимаешь что такое метроидвания. Их на сеге и не было. Был метроид на снес но эти игры слишком разные.
Вроде такой индюшатины 90 процентов стима завалено... В этой то что особенного??
Эту игру очень долго ждали да и сама серия популярна
Какая серия? Это вторая часть только
В коментах любители фармить клоунов?
только что смог купить, цена конечно щедрая всего 10$.
Ладно еще Ори какой-нить, там как-то и геймплей разнообразнее и атмосфера и графон такой ми-ми. А тут, жучий геноцид какой-то двухкнопочный. Я стар и болен наверное просто
Не понимаю в чем прикол этих платформеров, ладно ещё в 80х-90х, честно пытался во многие играть включая силксонг, час поиграл и дропнул, духота.
Хня из под коня
В первой части 2 часа просидел чтобы хоть как-то вникнутся, вообще без шансов
Здесь так же зашел побегал 2 часа и удалил, вообще непонятен хайп вокруг игры ни на 1%
Не дай бог она еще будет претендентом на игру года, а на какая-то Clair Obscure
У первой части онлайн до сентября не превышал 20 тысяч в стиме, как и у всех игрушек такого жанра, с чего у этой 500к случился? Просто интересно, не хейтер, жанр не интересен, с чего такой хайп?