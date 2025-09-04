ЧАТ ИГРЫ
Hollow Knight: Silksong 04.09.2025
Экшен, Адвенчура, Инди, Платформер
8.1 174 оценки

Hollow Knight: Silksong взорвала Steam - онлайн превысил полмиллиона игроков

butcher69 butcher69

Онлайн Hollow Knight: Silksong в Steam превысил отметку в 527 тысяч человек, всего через несколько часов после выхода. Такой результат позволил игре войти в топ-20 по максимальному онлайну за всю историю платформы — на момент написания она занимала 19-ю строчку, опередив Valheim, Terraria, Fallout 4 и даже Call of Duty.

Интересно, что старт релиза сопровождался техническими проблемами: многие игроки не могли приобрести Silksong в Steam. Онлайн тогда застрял около 100 тысяч, однако после устранения неполадок Valve цифры буквально взлетели.

Silksong ожидали более шести лет, и долгожданный релиз мгновенно подтвердил статус одного из крупнейших событий года. Игра продолжает историю охотницы Хорнет, знакомой по оригинальной Hollow Knight. На этот раз героиня оказывается в Фарлуме — падшем царстве насекомых, полном тайн и опасностей. Ей предстоит пройти мрачные земли и добраться до сияющей цитадели на вершине мира.

Релиз состоялся 4 сентября на ПК, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch, включая Switch 2. Цена — 20 долларов или 710 рублей в российском Steam. Кроме того, игра доступна в Game Pass, что лишь усиливает её стремительный рост аудитории.

9
16
WerGC

не понимаю что нашли в таких играх время сеги давно прошло,мне она и даром не нужна

24
kotasha

Что тут понимать есть много любителей посчитать себе нервы, плюс эта игра практически идёт на любом корыте, тут орут многие но у большинства вёдра, RTX лишь у избранных что бы там не говорили.

WerGC kotasha

не проще ли скачать эмулятор сеги и подобных платформ там сотни таких игр

Serpentrage WerGC

Ты походу вообще не понимаешь что такое метроидвания. Их на сеге и не было. Был метроид на снес но эти игры слишком разные.

JAPАN

Вроде такой индюшатины 90 процентов стима завалено... В этой то что особенного??

14
Ely Maze

Эту игру очень долго ждали да и сама серия популярна

8
Alarmsy Ely Maze

Какая серия? Это вторая часть только

Deshlin

В коментах любители фармить клоунов?

9
DeFaLT_TB

только что смог купить, цена конечно щедрая всего 10$.

8
AlrightRathar

Ладно еще Ори какой-нить, там как-то и геймплей разнообразнее и атмосфера и графон такой ми-ми. А тут, жучий геноцид какой-то двухкнопочный. Я стар и болен наверное просто

6
Dark1994

Не понимаю в чем прикол этих платформеров, ладно ещё в 80х-90х, честно пытался во многие играть включая силксонг, час поиграл и дропнул, духота.

3
zangx

Хня из под коня

3
Alarmsy

В первой части 2 часа просидел чтобы хоть как-то вникнутся, вообще без шансов
Здесь так же зашел побегал 2 часа и удалил, вообще непонятен хайп вокруг игры ни на 1%
Не дай бог она еще будет претендентом на игру года, а на какая-то Clair Obscure

3
Partenavia

У первой части онлайн до сентября не превышал 20 тысяч в стиме, как и у всех игрушек такого жанра, с чего у этой 500к случился? Просто интересно, не хейтер, жанр не интересен, с чего такой хайп?

1