Hollow Knight: Silksong взорвала Steam - онлайн превысил полмиллиона игроков

Онлайн Hollow Knight: Silksong в Steam превысил отметку в 527 тысяч человек, всего через несколько часов после выхода. Такой результат позволил игре войти в топ-20 по максимальному онлайну за всю историю платформы — на момент написания она занимала 19-ю строчку, опередив Valheim, Terraria, Fallout 4 и даже Call of Duty.

Интересно, что старт релиза сопровождался техническими проблемами: многие игроки не могли приобрести Silksong в Steam. Онлайн тогда застрял около 100 тысяч, однако после устранения неполадок Valve цифры буквально взлетели.

Silksong ожидали более шести лет, и долгожданный релиз мгновенно подтвердил статус одного из крупнейших событий года. Игра продолжает историю охотницы Хорнет, знакомой по оригинальной Hollow Knight. На этот раз героиня оказывается в Фарлуме — падшем царстве насекомых, полном тайн и опасностей. Ей предстоит пройти мрачные земли и добраться до сияющей цитадели на вершине мира.

Релиз состоялся 4 сентября на ПК, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch, включая Switch 2. Цена — 20 долларов или 710 рублей в российском Steam. Кроме того, игра доступна в Game Pass, что лишь усиливает её стремительный рост аудитории.