Релиз не за горами? Hollow Knight: Silksong получила возрастной рейтинг в Корее

После многих лет ожидания наконец-то кажется, что релиз Hollow Knight: Silksong на подходе. Ранее на этой неделе игра получила страницу в Mictosoft Store, а сегодня появилось кое-что еще более интересное.

Hollow Knight: Silksong получила возрастной рейтинг в Южной Корее, что позволяет предположить, что новости о дате выхода игры могут появиться уже в ближайшее время. Как заметил пользователь Resetera, долгожданное продолжение метроидвании от Team Cherry было оценено еще в феврале, когда игра была классифицирована как подходящая для игроков от 12 лет и старше.

Hollow Knight: Silksong была анонсирована в феврале 2019 года и должна быть выпущена для ПК, PS4, PS5, Switch, Xbox One и Xbox Series X/S.