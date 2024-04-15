Видимо, Hollow Knight: Silksong действительно выйдет - игра получила рейтинг в Австралии

Недавно было замечено, что долгожданная игра Hollow Knight: Silksong получила официальный рейтинг в Австралии. Эта классификация датирована 2 апреля 2024 года и включает рейтинг PG за легкое насилие. Ранее в этом месяце проект обзавёлся своей страницей в магазине Xbox и получил возрастной рейтинг в Корее.

Естественно, это поднимает вопрос о том, может ли игра действительно быть выпущена в ближайшее время. Конечно, лучше умерить ожидания. Тем не менее, будем надеяться, что в конечном итоге это так и случится.

Hollow Knight: Silksong — это предстоящее продолжение Hollow Knight, производство которого фактически началось и планировалось как DLC для игры. Hollow Knight — метроидвания, которая с момента своего первого запуска в 2017 году собрала значительную базу поклонников. Игроки исследуют разрушенное королевство, в котором обитает множество врагов и дружелюбных неигровых персонажей. В настоящее время игра доступна для PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch и ПК.

Hollow Knight: Silksong планируется выпустить на PlayStation, Xbox, ПК и Nintendo Switch, хотя на данный момент дата запуска или окно отсутствуют.