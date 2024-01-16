По словам режиссера Homeworld 3, эта игра мечты, которую он хотел создать в течение 20 лет

Продолжение легендарной серии стратегий в реальном времени, где вас ждут приключения в далёком космосе. Возглавьте флот и сражайтесь с врагами в трёхмерном окружении, раскрывая тайны древней истории, полной интриг и сюрпризов.

Вы — хозяин своей тактики. В Homeworld вы можете использовать любые возможности космических битв, включая гигантские обломки кораблей, которые могут служить как укрытием, так и ловушкой. Проникайте в глубины заброшенных крепостей, уничтожайте турели и истребители противника, но будьте осторожны — космос полон опасностей, таких как протонные штормы или астероидные поля, которые могут помешать вашим планам.

Неповторимый стиль Homeworld стал ещё красивее и реалистичнее благодаря современным технологиям. Вы почувствуете масштаб происходящего: эскадрильи маневрируют между огромными крейсерами на фоне звёздного неба, легендарные судна затмевают останки прошлых цивилизаций, а разрушенные корабли взрываются от ударов вражеского огня.

В игре вам доступна не только одиночная компания, но и уникальный многопользовательский режим, который сочетает в себе стратегию в реальном времени с элементами roguelike. В этом режиме вам необходимо пройти ряд случайных боевых заданий в одиночку или с другим командиром, получая ценные награды за каждую победу.