По словам режиссера Homeworld 3, эта игра мечты, которую он хотел создать в течение 20 лет

Homeworld 3 — это стратегическая игра мечты Роба Каннингема, которую он хотел создать последние двадцать лет. Каннингем является директором и основателем Blackbird Interactive и имел возможность рассказать об игре в интервью PC Gamer, в котором он пояснил, что по сути многие идеи новой игры уже крутились в его голове для Homeworld 2.
«Я очень рад, что наконец-то смог создать игру, о которой так долго мечтал», — сказал Каннингем, добавив затем: «По сути, Homeworld 3 — это мечта, о которой мы думали ещё во время Homeworld 2».
Homeworld 1 была выпущена в 1999 году, а её продолжение последовало четыре года спустя, и, по словам Каннингема, идея Homeworld 3 была тогда «совершенно невозможной» из-за технологических ограничений того времени.
«Мы не могли создать массивную среду с помощью этих мегалитов, — объясняет он, — поэтому нам пришлось ждать 20 лет».
Вспоминая ограничения первой игры, Каннингем говорит:
«Проблема заключалась в пространстве: места было слишком много. У нас было несколько астероидов, но на этом все. Мы старались сделать его стратегически интересным, но на самом деле в игровом пространстве не происходило никакого другого процесса принятия решений. Мы сразу же начали думать: «Что мы можем сделать, чтобы разместить ландшафт в космосе?»»
Ответ кроется в вышеупомянутых мегалитах, гигантских космических сооружениях, которые добавляют дополнительный тактический уровень к действиям, предлагая новые способы обойти врага с фланга, а также варианты защиты, чтобы уберечь ваш космический корабль от приближающегося огня.
Несмотря на то, что игра сложнее в плане функций, по словам ее создателей, игрокам будет легче освоиться с последней частью серии Homeworld.
«В Homeworld 3 местность на самом деле помогает игроку передвигаться, потому что вы можете выбирать своих юнитов и нажимать на местность, и они сразу же отправляются в это место», — объясняет Каннингем. Гораздо проще играть в Homeworld 3, чем в Homeworld 1».
Чтобы подчеркнуть, что Homeworld 3 менее сурова, чем её предшественницы, директор игры Лэнс Мюллер добавляет:
«Homeworld 1 и 2 были известны очень жесткими мерами по борьбе с юнитами. Вам понадобится штурмовой фрегат или зенитный фрегат, чтобы уничтожать истребительные подразделения. В Homeworld 3 мы пытаемся смягчить это, насколько это возможно, и местность является очень важным фактором для смягчения контр-ударов».
История как со Старфилдом!?)))))