Разработчики Homeworld 3 представили системные требования к ПК

Gearbox Publishing и Blackbird Interactive официально представили системные требования для Homeworld 3, долгожданной следующей части научно-фантастической серии стратегий в реальном времени, которая выйдет в 2024 году. Blackbird Interactive продолжает работу над оптимизацией игры, чтобы обеспечить точность, масштаб и погружение игрового процесса Homeworld 3 на самых разных ПК.
Игроки с новейшими видеокартами и процессорами могут наслаждаться игрой в разрешении 4K со всеми включенными настройками, в то время как игроки со старыми компонентами по-прежнему смогут испытать характерную для Homeworld 3 3D-стратегию с динамичными космическими сражениями и невероятной графикой.
Homeworld 3 также поддерживает новейшие графические технологии, в том числе:
- HDR и трассировка лучей: HDR и трассировка лучей для мягких теней с усилением контакта можно включить на совместимых видеокартах.
- AMD: AMD FidelityFX Super Resolution 2 будет поддерживаться совместимыми видеокартами AMD, NVIDIA и Intel.
- NVIDIA: NVIDIA DLSS3 и генерация кадров будут поддерживаться для совместимых видеокарт NVIDIA.
- Intel: Совместимо с видеокартами серии Intel ARC.
Homeworld 3 выйдет на ПК (Steam/Epic Games Store) в феврале 2024 года.
Почему у них с RT на CPU характеристики повышаются? Из всех последних релизов, чтоб сожрать весь Рязань 3600 при 1080 была только Last of Us, которая жрала как не в себя даже свернутая. Lords of the Fallen, Rift Apart - как пропеллеры. Это космическая стратегия где ни текстур ни полигонов, 16Gb Vram?! wtf
Открывая эту новость, я и подумать не мог, что и в Homeworld 3 положили болтяру на оптимизацию. Ну серьезно, по тем видосам и скринам что они показали за все время, близко нет такой графы чтобы требовать такое железо.
R9 480? Какой интересный нейминг.
Ну, в целом вполне норм.