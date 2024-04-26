Honkai Impact 3rd - Объявление об обновлении "Приглашение на безумный банкет"

Поднимите свой бокал по ее команде — символизируя свое участие в этом безумном банкете!
Обновление контента:
Новый боевой костюм S-ранга МЕХ-типа Безумное удовольствие: Shadowbringer.
- Безумное удовольствие: Shadowbringer — торговец ледяным DMG МЕХ-типа. Благодаря разнообразию техник и причудливому стилю боя она держит врагов в напряжении. После применения Ultimate она ловит врагов в клетке из скованных клинков для смертельного удара.
- Вы можете получить новый боевой костюм и рекомендуемое для нее снаряжение следующими способами: После обновления v7.4 вы можете принять участие в «Танцующем с тенями» и получить «Безумное удовольствие: Shadowbringer» со скидкой 50% на первые 10 выпадений.
- Между тем, также будет доступен рекомендуемый комплект оборудования Mad Pleasure: Shadowbringer с повышенным шансом выпадения Банкетной розы Chained Blades и набора стигм «Великолепие янтаря».
Часть 2 Основная история Глава II: Семь Шу в лабиринте:
- Под предводительством Сунке они отправились в путешествие к Библиотеке Надгробий и Маскарадному коридору, надеясь разбудить спящего Шу. Тем временем пуля была бесшумно заряжена...
- Исследуйте основную историю и выполняйте определенные миссии, чтобы получить кристаллы, исходные призмы, древнюю силу воли, фазовые сдвигатели и многое другое.
Событие персонажа: Банкетный танец теней:
- Чтобы узнать тайны Шу, им придется разгадать вековую память... Доступна 2-я фаза Банкетного танца теней. Примите участие в событии и выполняйте определенные миссии, чтобы получить кристаллы, осколки Хонкай, фазовращатели, древнюю силу воли, материалы для навыков ADV и многое другое!
Рекомендуемое событие: Полет на Оксию. Конкурс приглашений.
- Если я когда-нибудь выйду на поле и поборюсь за чемпионство, я, несомненно, сыграю самую замечательную игру в своей жизни, приветствуя фейерверк, предназначенный для победителя.
- Конкурс приглашений «Полет в Оксию» будет выпущен в версии 7.4. Примите участие в событии и получите новый наряд Sugary Starburst Fuzzy Pink Love, эмблему The Top of Oxia Trophy, кристаллы, призмы источника, осколки Хонкай и многое другое!
Бонусное событие: «Возвращение к своим корням».
- Выполните 4 из 6 миссий события, чтобы получить карту персонажа Herrscher of Origin.
Событие входа в систему: приглашение на банкет.
- Во время мероприятия войдите в систему в течение 7 дней, чтобы получить вариант «Великолепие янтарной стигмы», кристаллы и многое другое. Откройте опцию «Великолепие янтарной стигмы», чтобы выбрать одну из рекомендованных стигматов Mad Pleasure: Shadowbringer.
Запас экипировки: Горное белое перо.
- В версии 7.4 вы можете достать из Запаса экипировки Горное белое перо, чтобы получить указанный наряд (наряд Фэнхуана Изменчивости Журавль Тайсюаня) за 10 капель (стоит 9600 кристаллов).
Больше нарядов:
- Sugary Starburst's outfit Fuzzy Pink Love.
- Chrono Navi's outfit Indelible Memories.
Арсенал Гипериона:
- Новое оружие: Банкетная роза «Прикованные клинки», «Призрачный мореплаватель», «Гремучая змея»; PRI Chained Blades Banquet Rose: Faux Crown.
- Новые стигматы: набор «Великолепие янтаря».
Корректировки и оптимизации игры:
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