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Honkai Impact 3rd 28.03.2018
Экшен, Ролевая, Условно-бесплатная, От третьего лица, Аниме
6.9 60 оценок

Honkai Impact 3rd - Объявление об обновлении "Приглашение на безумный банкет"

VovanVV1982
Новости

Поднимите свой бокал по ее команде — символизируя свое участие в этом безумном банкете!

Обновление контента:

Новый боевой костюм S-ранга МЕХ-типа Безумное удовольствие: Shadowbringer.

  • Безумное удовольствие: Shadowbringer — торговец ледяным DMG МЕХ-типа. Благодаря разнообразию техник и причудливому стилю боя она держит врагов в напряжении. После применения Ultimate она ловит врагов в клетке из скованных клинков для смертельного удара.
  • Вы можете получить новый боевой костюм и рекомендуемое для нее снаряжение следующими способами: После обновления v7.4 вы можете принять участие в «Танцующем с тенями» и получить «Безумное удовольствие: Shadowbringer» со скидкой 50% на первые 10 выпадений.
  • Между тем, также будет доступен рекомендуемый комплект оборудования Mad Pleasure: Shadowbringer с повышенным шансом выпадения Банкетной розы Chained Blades и набора стигм «Великолепие янтаря».

Часть 2 Основная история Глава II: Семь Шу в лабиринте:

  • Под предводительством Сунке они отправились в путешествие к Библиотеке Надгробий и Маскарадному коридору, надеясь разбудить спящего Шу. Тем временем пуля была бесшумно заряжена...
  • Исследуйте основную историю и выполняйте определенные миссии, чтобы получить кристаллы, исходные призмы, древнюю силу воли, фазовые сдвигатели и многое другое.

Событие персонажа: Банкетный танец теней:

  • Чтобы узнать тайны Шу, им придется разгадать вековую память... Доступна 2-я фаза Банкетного танца теней. Примите участие в событии и выполняйте определенные миссии, чтобы получить кристаллы, осколки Хонкай, фазовращатели, древнюю силу воли, материалы для навыков ADV и многое другое!

Рекомендуемое событие: Полет на Оксию. Конкурс приглашений.

  • Если я когда-нибудь выйду на поле и поборюсь за чемпионство, я, несомненно, сыграю самую замечательную игру в своей жизни, приветствуя фейерверк, предназначенный для победителя.
  • Конкурс приглашений «Полет в Оксию» будет выпущен в версии 7.4. Примите участие в событии и получите новый наряд Sugary Starburst Fuzzy Pink Love, эмблему The Top of Oxia Trophy, кристаллы, призмы источника, осколки Хонкай и многое другое!

Бонусное событие: «Возвращение к своим корням».

  • Выполните 4 из 6 миссий события, чтобы получить карту персонажа Herrscher of Origin.

Событие входа в систему: приглашение на банкет.

  • Во время мероприятия войдите в систему в течение 7 дней, чтобы получить вариант «Великолепие янтарной стигмы», кристаллы и многое другое. Откройте опцию «Великолепие янтарной стигмы», чтобы выбрать одну из рекомендованных стигматов Mad Pleasure: Shadowbringer.

Запас экипировки: Горное белое перо.

  • В версии 7.4 вы можете достать из Запаса экипировки Горное белое перо, чтобы получить указанный наряд (наряд Фэнхуана Изменчивости Журавль Тайсюаня) за 10 капель (стоит 9600 кристаллов).

Больше нарядов:

  • Sugary Starburst's outfit Fuzzy Pink Love.
  • Chrono Navi's outfit Indelible Memories.

Арсенал Гипериона:

  • Новое оружие: Банкетная роза «Прикованные клинки», «Призрачный мореплаватель», «Гремучая змея»; PRI Chained Blades Banquet Rose: Faux Crown.
  • Новые стигматы: набор «Великолепие янтаря».

Корректировки и оптимизации игры:

Подробнее о изменениях тут.

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