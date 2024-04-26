Honkai Impact 3rd - Объявление об обновлении "Приглашение на безумный банкет"

События Honkai Impact разворачиваются в мире, страдающем от катаклизмов, порождённых тайной энергией под названием «Хонкай». Эта сила угрожает самому существованию человечества. Чтобы спасти мир от тирании и уничтожения, международная организация «Скикса» занимается подготовкой и развёртыванием женщин-воинов, известных как «валькирии», для борьбы с хонкай и защиты своей веры.