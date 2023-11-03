Авторы Honkai Star Rail показали трейлер крупного обновления 1.5

Компания miHoYo Games объявила, что следующее крупное обновление Honkai: Star Rail, версия 1.5 "В тумане иллюзий", выйдет 15 ноября для PS5, PC, iOS и Android. Оно открывает новую локацию и включает трех новых персонажей: Аргенти, Хохо и Ханью.
Посланник из загробного мира и загадочные гости экспресса... В путешествии по небосводу, окутанному ночной тенью, таинственное и странное всегда приходит неожиданно.
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промокоды со стрима успевайте забрать
Да сколько ж можно то с этим китаем, планету новую давайте уже.
Мб тоже раз в год как в геншине. Т.е в версии 2.0 будет то место про которое химеко сказала отправляемся