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Honkai: Star Rail 26.04.2023
7.7 355 оценок

Авторы Honkai Star Rail показали трейлер крупного обновления 1.5

butcher69
Новости

Компания miHoYo Games объявила, что следующее крупное обновление Honkai: Star Rail, версия 1.5 "В тумане иллюзий", выйдет 15 ноября для PS5, PC, iOS и Android. Оно открывает новую локацию и включает трех новых персонажей: Аргенти, Хохо и Ханью.

Посланник из загробного мира и загадочные гости экспресса... В путешествии по небосводу, окутанному ночной тенью, таинственное и странное всегда приходит неожиданно.
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Комментарии: 3
Ваш комментарий
ZlobinEvgeny

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промокоды со стрима успевайте забрать

7
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Да сколько ж можно то с этим китаем, планету новую давайте уже.

-2
-zotik-

Мб тоже раз в год как в геншине. Т.е в версии 2.0 будет то место про которое химеко сказала отправляемся

0