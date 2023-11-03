Авторы Honkai Star Rail показали трейлер крупного обновления 1.5

В этой игре вы становитесь членом экипажа Звёздного экспресса и отправляетесь в космическое путешествие среди звёзд. В разных мирах вы заведёте новых друзей, среди которых даже могут оказаться старые знакомые. Вместе вы будете противостоять всем опасностям, связанным со Стеллароном, и наконец раскроете его тайну.