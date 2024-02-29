Авторы Honkai: Star Rail представили умения новой играбельной героини Искорки

Разработчики игры Honkai: Star Rail опубликовали последний эпизод своего стрима под названием "Дорога к звездам", посвятив его новой играбельной героине Искорке.
В этом видеоролике нам показываются все уникальные способности и таланты Искорки. Она обладает умением наносить квантовый урон, увеличивать очки навыков и восстанавливать определенное количество навыков у своих союзников. Искорка также может давать союзникам временный статус "Запутывание", повышать критический урон и улучшать действия своих союзников, а также налагать статус "Шифр".
Не забудем, что Искорка стала одной из новых особенностей второй половины обновления 2.0, которое выходит сегодня.
Ну, вообще восстановление очков навыков это хорошая вещь, особенно на Бахнувшего Луны Дани. Но тянуть тупо не на что. :)
Буду на улучшение Фусечки копить и вообще уже набранных персонажей.