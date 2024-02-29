Авторы Honkai: Star Rail представили умения новой играбельной героини Искорки

Разработчики игры Honkai: Star Rail опубликовали последний эпизод своего стрима под названием "Дорога к звездам", посвятив его новой играбельной героине Искорке.

В этом видеоролике нам показываются все уникальные способности и таланты Искорки. Она обладает умением наносить квантовый урон, увеличивать очки навыков и восстанавливать определенное количество навыков у своих союзников. Искорка также может давать союзникам временный статус "Запутывание", повышать критический урон и улучшать действия своих союзников, а также налагать статус "Шифр".

Не забудем, что Искорка стала одной из новых особенностей второй половины обновления 2.0, которое выходит сегодня.