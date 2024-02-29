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Honkai: Star Rail 26.04.2023
Ролевая, Мультиплеер, Пошаговая, От третьего лица, Аниме
7.8 400 оценок

Авторы Honkai: Star Rail представили умения новой играбельной героини Искорки

Simple Jack
Новости

Разработчики игры Honkai: Star Rail опубликовали последний эпизод своего стрима под названием "Дорога к звездам", посвятив его новой играбельной героине Искорке.

В этом видеоролике нам показываются все уникальные способности и таланты Искорки. Она обладает умением наносить квантовый урон, увеличивать очки навыков и восстанавливать определенное количество навыков у своих союзников. Искорка также может давать союзникам временный статус "Запутывание", повышать критический урон и улучшать действия своих союзников, а также налагать статус "Шифр".

Не забудем, что Искорка стала одной из новых особенностей второй половины обновления 2.0, которое выходит сегодня.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Кей Овальд

Ну, вообще восстановление очков навыков это хорошая вещь, особенно на Бахнувшего Луны Дани. Но тянуть тупо не на что. :)
Буду на улучшение Фусечки копить и вообще уже набранных персонажей.

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