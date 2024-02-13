Авторы Honkai: Star Rail выпустили аниме-короткометражку про Часика

Компания HoYoverse опубликовала на YouTube-канале Honkai: Star Rail минисериал про Часика, который стилизован под старые американские мультфильмы, а по визуалу больше всего смахивает на Cuphead. Главный герой пытается проникнуть в отель, но поначалу у него ничего не получается. Спустя какое-то время, Часик обнаруживает в себе удивительную способность... этим самым временем управлять. Всего выпущено три эпизода, и не уточняется, последует ли продолжение истории.
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об игре
Honkai: Star Rail 26.04.2023
7.8 393 оценки
26.04.2023 PC
26.04.2023 iOS
26.04.2023 Android
11.10.2023 PlayStation 5
Официальный сайт: https://hsr.hoyoverse.com/
Разработчик: miHoYo
Издатель: miHoYo
7.8/10 Пользователи 393
80/100 Metacritic
4.7/5 Epicgames
4.6/100 Playstation
В этой игре вы становитесь членом экипажа Звёздного экспресса и отправляетесь в космическое путешествие среди звёзд. В разных мирах вы заведёте новых друзей, среди которых даже могут оказаться старые знакомые. Вместе вы будете противостоять всем опасностям, связанным со Стеллароном, и наконец раскроете его тайну.
Минимальные требования
Операционная система: 64-разрядная Windows 7
Процессор: Intel Core i5
Видеокарта: Nvidia GeForce GTX 650, совместимая с DirectX 11.0
Оперативная память: 6 ГБ
Место на диске: 21 ГБ
Процессор: Intel Core i5
Видеокарта: Nvidia GeForce GTX 650, совместимая с DirectX 11.0
Оперативная память: 6 ГБ
Место на диске: 21 ГБ
Рекомендуемые требования
Операционная система: 64-разрядная Windows 10 / 11
Процессор: Intel Core i7
Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 6 ГБ видеопамяти
Оперативная память: 8 ГБ
Процессор: Intel Core i7
Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 6 ГБ видеопамяти
Оперативная память: 8 ГБ
А маленькие часики смеются тик-так
Ни о чём не жалей, и люби просто так
Только не списывай точь в точь
Выбрали худшее время, что бы копировать придонный Дисней.
Главное чтобы без повесточки. А то дисней уже не тот....
Они копируют самый старый дисней,который придонным не был.Современный уже давным давно этот стиль не используют.