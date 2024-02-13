Авторы Honkai: Star Rail выпустили аниме-короткометражку про Часика

Компания HoYoverse опубликовала на YouTube-канале Honkai: Star Rail минисериал про Часика, который стилизован под старые американские мультфильмы, а по визуалу больше всего смахивает на Cuphead. Главный герой пытается проникнуть в отель, но поначалу у него ничего не получается. Спустя какое-то время, Часик обнаруживает в себе удивительную способность... этим самым временем управлять. Всего выпущено три эпизода, и не уточняется, последует ли продолжение истории.