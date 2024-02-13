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Honkai: Star Rail 26.04.2023
Ролевая, Мультиплеер, Пошаговая, От третьего лица, Аниме
7.8 393 оценки

Авторы Honkai: Star Rail выпустили аниме-короткометражку про Часика

ltdx
Новости

Компания HoYoverse опубликовала на YouTube-канале Honkai: Star Rail минисериал про Часика, который стилизован под старые американские мультфильмы, а по визуалу больше всего смахивает на Cuphead. Главный герой пытается проникнуть в отель, но поначалу у него ничего не получается. Спустя какое-то время, Часик обнаруживает в себе удивительную способность... этим самым временем управлять. Всего выпущено три эпизода, и не уточняется, последует ли продолжение истории.

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
PlacidFrazer

А маленькие часики смеются тик-так
Ни о чём не жалей, и люби просто так

1
TheLokich
1
Talendor3

Только не списывай точь в точь

0
Кей Овальд

Выбрали худшее время, что бы копировать придонный Дисней.

-2
PlacidFrazer

Главное чтобы без повесточки. А то дисней уже не тот....

-1
samosan

Они копируют самый старый дисней,который придонным не был.Современный уже давным давно этот стиль не используют.

0