Honkai: Star Rail обновилась до версии 1.4 и вышла на консоли PlayStation 5 ©

Межзвёздное приключение теперь могут начать консольные игроки. Студия HoYoverse наконец-то расширила список доступных платформ для Honkai: Star Rail. Бесплатный пошаговый экшен с разнообразными персонажами теперь доступен для игры на PlayStation 5. Вместе с этим основной клиент игры был обновлен до версии 1.4 "Пробуждение от зимнего сна", где были добавлены новая пара персонажей, локации для исследования и продолжен основной сюжет Honkai: Star Rail.

Трейлер Honkai: Star Rail для PS5:

Версия игры на PlayStation 5 будет поддерживать кросспрогрессию. Игроки могут свободно переключаться между ПК, мобильными устройствами и теперь консолью. Весь прогресс игрока будет сохранен на серверах Honkai: Star Rail, поэтому продолжить игру можно будет с любого места и на любой доступной платформе.

В версии 1.4 будет продолжена сюжетная цепочка задания "Освоение Ярило-VI" вместе с квестом "Рынок будущего". Обновление также добавит в игру ледяную мечницу Цзинлю и Топаз вместе с её постоянным компаньоном Счетоводом.

Еще одним нововведением патча 1.4 для Honkai: Star Rail станет временное событие. До 13 ноября игроки смогут сразиться за звание чемпиона во время фестиваль-турнира под названием "Эфирные войны".

Honkai: Star Rail доступна бесплатно на ПК, мобильных устройствах и PS5.