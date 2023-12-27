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Honkai: Star Rail 26.04.2023
Ролевая, Мультиплеер, Пошаговая, От третьего лица, Аниме
7.7 370 оценок

Honkai: Star Rail получила крупное обновление с тремя героями

Simple Jack
Новости

27 декабря для Honkai: Star Rail вышло крупное обновление 1.6. Разработчики добавили локацию Зона изоляции и трех героев — пятизвездочных Жуань Мэй и Доктора Рацио, а также четырехзвездочную Сюэи.https://www.hoyolab.com/article/23866840?utm_source=sns&utm_medium=vk&utm_campaign=link&utm_id=6https://media.vkplay.ru/news/2023-12-27/honkai-star-rail-poluchila-krupnoe-obnovlenie-dobavleny-tri-geroya/

В игре появились новые Световые конусы, миссия, противники и испытание. С выходом апдейта стартовало событие «Охота на экзотических питомцев».

С 17 января 2024 года фанаты Honkai: Star Rail смогут бесплатно получить персонажа Доктора Рацио. Для этого необходимо завершить миссию Освоения «Момент вселенского спокойствия» на орбите Синевы и разблокировать внутриигровую почту. Забрать героя можно будет до окончания версии 2.1.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
DezmondAin Grimm

Кто там вкурсе - Доктор Рацио - это хил?

Если да, то он и даром не нужен.

А вот читерный дд пригодился бы.

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WittyOrvilleton

Он DPS.

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