Honkai: Star Rail преодолела отметку в 1 миллион предварительных регистраций на PS5 ©

Игра Honkai: Star Rail от miHoYo Games выходит на PS5 в следующем месяце, и ажиотаж уже ощущается, по крайней мере, судя по количеству предварительных регистраций. По данным официального сайта, на сегодняшний день предварительную регистрацию прошли около 1 025 473 игроков.

Несмотря на то, что потенциальный выигрыш PlayStation 5, вероятно, является привлекательным, существуют и другие внутриигровые награды. Все эти преимущества должны быть доступны консольным игрокам при запуске игры, что является хорошим стартом. Конечно, они быстро исчезнут по мере того, как вы будете выравнивать персонажей, получать световые конусы, реликвии и многое другое, но важна сама мысль.

Honkai: Star Rail выходит 11 октября на PS5. Уже сейчас игра доступна на ПК, iOS и Android. Следующее крупное обновление - версия 1.4 выйдет 29 сентября.