Персонажу Хохо не до смеха от обилия призраков в новом трейлере Honkai: Star Rail

В связи с выходом на этой неделе крупного обновления 1.5 для Honkai: Star Rail стал доступен новый трейлер, посвященный Хохо. Новый пятизвездочный персонаж, следующий по Пути Изобилия и наносящий урон ветром, является судьей, проходящим обучение в Комиссии Десяти Лордов. Хотя ей поручено ловить призраков, она их боится.

Как видно из последнего трейлера, это приводит к излишнему веселью, особенно при столкновении с такими персонажами, как Сюэи и Цзинлю. Тем не менее, несмотря на страх, она рвется вперед.

Версия 1.5 выходит 15 ноября для PS5, ПК и мобильных устройств.