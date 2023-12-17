Показан трейлер крупного обновления Honkai: Star Rail

HoYoVerse, студия, отвечающая за Genshin Impact, провела прямую трансляцию, на которой были показаны будущие обновления для Honkai: Star Rail. Одно из самых значительных обновлений, 1.6, ожидается 27 декабря, и игроков ждет целый ряд новинок, включая новых персонажей.

В трейлере новой версии, получившем название "Венец смертного и божественного", были представлены герои, которых можно встретить в игре. Среди них - Сюэи, четырехзвездочный персонаж, а также Жуань Мэй и Доктор Рацио, оба с пятью звездами рейтинга. Игроки получат Доктора Рацио бесплатно, в честь того, что Honkai: Star Rail была признана лучшей мобильной игрой 2023 года в нескольких голосованиях - The Game Awards 2023, Google Play и App Store.

Среди прочих изменений, которые будут включены в обновление, стоит отметить новую локацию на космической станции "Герта", возможность быстрого прохождения Зала забвения, два новых световых конуса и многое другое. Специалисты связывают следующее крупное обновление с февралем 2024 года.