Представлен новый трейлер Honkai: Star Rail

Сегодня компания HoYoverse представила новый трейлер своей суперпопулярной ролевой игры Honkai: Star Rail, в котором особое внимание событиям, которые начнут разворачииваться в версии 2.0.

В частности, мы увидим новую планету Пенаконию также названную "Планетой Праздников", которая станет новой локацией игры и третьей остановкой Астрального Экспресса.

Кроме того, львиную долю внимания занимает Черный Лебедь, пятизвездочный персонаж стихии ветера, следующий по пути Небытия, который появится в обновлении.

Несмотря на то, что основное внимание уделяется Черному Лебедю, мы также видим несколько персонажей, которые появятся в сюжете, включая Ахерона, Авантурина, Галлахера и других.

Уже известно, что версия 2.0 выйдет 6 февраля 2024 года. Honkai: Star Rail доступна на PC, PS5, iOS и Android.