Представлен новый трейлер Honkai: Star Rail

Сегодня компания HoYoverse представила новый трейлер своей суперпопулярной ролевой игры Honkai: Star Rail, в котором особое внимание событиям, которые начнут разворачииваться в версии 2.0.
В частности, мы увидим новую планету Пенаконию также названную "Планетой Праздников", которая станет новой локацией игры и третьей остановкой Астрального Экспресса.
Кроме того, львиную долю внимания занимает Черный Лебедь, пятизвездочный персонаж стихии ветера, следующий по пути Небытия, который появится в обновлении.
Несмотря на то, что основное внимание уделяется Черному Лебедю, мы также видим несколько персонажей, которые появятся в сюжете, включая Ахерона, Авантурина, Галлахера и других.
Уже известно, что версия 2.0 выйдет 6 февраля 2024 года. Honkai: Star Rail доступна на PC, PS5, iOS и Android.
Поглядим что за персонаж, пока непонятно. Но как боевая часть отряда мимо.
надеюсь заберу эту даму