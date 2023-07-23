Honkai: Star Rail 26.04.2023
7.6 288 оценок

Представлена откровенная фигурка Химеко из Honkai: Star Rail

Simple Jack
Новости

Студия Imagination Studio представила раздеваемую фигурку Химеко из Honkai: Star Rail. Статуэтка сделана в масштабе 1/6 и имеет три версии — классическую, одетую в повседневную одежду, и обнаженную. Фотографии голой версии Химеко студия пока что не опубликовала.

Релиз фигурки намечен на первую половину 2024 года. Версия в оригинальном наряде будет стоить $175 (16 тыс. рублей по текущему курсу и без НДС), вариант в повседневной одежде — $155 (14 тыс. рублей), а цена обнаженной составляет $380 (34 тыс. рублей).

Источник  
3
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
AT_Sagor

Они говорят, что тема раскрыта, но показывать не желают, эгоисты.

2
Олег Дудин

Это ещё прям целомудренно получилось, тут по соседству такие обитают...😆

1
evil_capcha

ульта у неё прикольная

1
Кей Овальд

Ну... средне.

0