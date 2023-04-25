Honkai: Star Rail 26.04.2023
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Раскрыты внутриигровые мероприятия, стартующие вместе с релизом Honkai: Star Rail

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4efy
Новости

У большинства бесплатных проектов есть негласная традиция в виде проведения ивентов в честь запуска, и грядущая JRPG Honkai: Star Rail не стала исключением. Разработчики поделились подробным списком всех мероприятий, которые начнутся с релиза игры.

Давайте ознакомимся со всеми событиями:

  • Все искатели приключений получат награду за 10 млн предварительных регистраций
  • Бонусы за вход в игру будут доступны с момента запуска и до 6 июня включительно
  • Игроки смогут получить бонусы первопроходца в течении всего времени после старта
  • Событие Star Kissed Synchrony будет доступно неограниченное время
  • Гача-баннеры Swordtip и Brilliant Fixation будут доступны до 17 мая
  • Активности “Смоделированная Вселенная” и “Забытый зал” будут доступны неограниченное время

Глобальный релиз JRPG Honkai: Star Rail состоится уже завтра, 26 апреля, на ПК и мобильных устройствах под управлением iOS и Android. Касаемо версии для PlayStation 4 и 5, она находится в разработке.

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