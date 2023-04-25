Раскрыты внутриигровые мероприятия, стартующие вместе с релизом Honkai: Star Rail ©

У большинства бесплатных проектов есть негласная традиция в виде проведения ивентов в честь запуска, и грядущая JRPG Honkai: Star Rail не стала исключением. Разработчики поделились подробным списком всех мероприятий, которые начнутся с релиза игры.

Давайте ознакомимся со всеми событиями:

Все искатели приключений получат награду за 10 млн предварительных регистраций

Бонусы за вход в игру будут доступны с момента запуска и до 6 июня включительно

Игроки смогут получить бонусы первопроходца в течении всего времени после старта

Событие Star Kissed Synchrony будет доступно неограниченное время

Гача-баннеры Swordtip и Brilliant Fixation будут доступны до 17 мая

Активности “Смоделированная Вселенная” и “Забытый зал” будут доступны неограниченное время

Глобальный релиз JRPG Honkai: Star Rail состоится уже завтра, 26 апреля, на ПК и мобильных устройствах под управлением iOS и Android. Касаемо версии для PlayStation 4 и 5, она находится в разработке.