Разработчики Honkai: Star Rail показали новый трейлер с Искоркой

HoYoverse (miHoYo) представила свежий трейлер игры Honkai: Star Rail, где появляется новая играбельная героиня по имени Искорка. Фанаты были в восторге от стильной и психоделической атмосферы этого трейлера.

Героиня Искорка является персонажем поддержки, способным восстанавливать очки навыков и повышать их максимальное количество. Она также может продвигать действие выбранного союзника вперед и увеличивать критический урон и наносимый урон.

Баннер с Искоркой будет доступен уже завтра.