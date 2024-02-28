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Honkai: Star Rail 26.04.2023
Ролевая, Мультиплеер, Пошаговая, От третьего лица, Аниме
7.8 399 оценок

Разработчики Honkai: Star Rail показали новый трейлер с Искоркой

Simple Jack
Новости

HoYoverse (miHoYo) представила свежий трейлер игры Honkai: Star Rail, где появляется новая играбельная героиня по имени Искорка. Фанаты были в восторге от стильной и психоделической атмосферы этого трейлера.

Героиня Искорка является персонажем поддержки, способным восстанавливать очки навыков и повышать их максимальное количество. Она также может продвигать действие выбранного союзника вперед и увеличивать критический урон и наносимый урон.

Баннер с Искоркой будет доступен уже завтра.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Кей Овальд

Безумная няша это прикольно. Шороху наведёт.
Но жду перекрутку Фусечки.

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