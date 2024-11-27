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Honkai: Star Rail 26.04.2023
Ролевая, Мультиплеер, Пошаговая, От третьего лица, Аниме
7.7 485 оценок

Свежий трейлер Honkai Star Rail посвятили Воскресенью

butcher69
Новости

Разработчики Honkai Star Rail представили обзорный трейлер нового героя Воскресенья, который станет доступен в обновлении 2.7. Это персонаж 5-звёздной редкости с мнимым уроном, принадлежащий к пути Эрудиции.

Главная особенность Воскресенья — поддержка команды. Он восстанавливает энергию союзников в начале боя, снимает ослабления и временно увеличивает наносимый ими урон. Кроме того, Воскресенье способен ускорять действия членов команды, обеспечивая более быстрые ходы.

Хотя персонаж в первую очередь предназначен для поддержки, он также может атаковать, но его удары направлены на одного врага, без урона по области.

Обновление 2.7 для Honkai Star Rail выйдет 4 декабря 2024 года.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Пользователь ВКонтакте

Почему не вторнику или среде // Алексей Алексеев

1
RedDay13

Потому что среда уже была

0
Кей Овальд

Ещё только среда, а Воскресенье уже задолбал...

0