Свежий трейлер Honkai Star Rail посвятили Воскресенью

Разработчики Honkai Star Rail представили обзорный трейлер нового героя Воскресенья, который станет доступен в обновлении 2.7. Это персонаж 5-звёздной редкости с мнимым уроном, принадлежащий к пути Эрудиции.

Главная особенность Воскресенья — поддержка команды. Он восстанавливает энергию союзников в начале боя, снимает ослабления и временно увеличивает наносимый ими урон. Кроме того, Воскресенье способен ускорять действия членов команды, обеспечивая более быстрые ходы.

Хотя персонаж в первую очередь предназначен для поддержки, он также может атаковать, но его удары направлены на одного врага, без урона по области.

Обновление 2.7 для Honkai Star Rail выйдет 4 декабря 2024 года.