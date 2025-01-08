Трейлер Honkai Star Rail посвятили Великой Герте

15 января в Honkai Star Rail выходит обновление 3.0, в котором игроки впервые встретятся с настоящей Гертой, а не её механическими куклами. Великая Герта — это персонаж с 5 звездами редкости, представляющий Путь Эрудиции и обладающий ледяным уроном.

В ту минуту, когда люди поняли, что 1 + 1 = 2 В ту минуту, когда необходимость в знаке равенства отпала В ту минуту, когда день и ночь начали сменять друг друга В ту минуту, когда вдох и выдох перестали следовать друг за другом В ту минуту, когда завершилась первая 61 секунда жизни В ту минуту, когда сияющая звезда беззвучно погасла Во вселенной возникло бесчисленное множество «вопросов», и только жизнь способна удовлетворить любопытство.

Разработчики представили трейлер, раскрывающий её способности. Герта наносит мощный групповой урон, взаимодействуя с союзниками.