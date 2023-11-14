Трусливая ХоХо в действии в новом трейлере Honkai: Star Rail

Почти подошло время очередного крупного обновления для бесплатной пошаговой гача-ролевой игры Honkai: Star Rail от HoYoverse, а это значит, что в игре появится новый персонаж, за которого стоит побороться, - Хохо.

Это пятизвездочный персонаж, работающий на ветру и следующий по пути Изобилия, что означает, что она может стать хорошим выбором, если вам нужен новый лекарь. Она появится вместе с выходом обновления версии 1.5.

Хохо на английском языке озвучивает Кортни Лин, а Хвоста - Адам Майкл Голд. Японский голос Хохо - Мария Наганава (Лаффи в "Лазурном переулке" и Канна Камуи в "Служанке дракона"), а Хвоста озвучивает Такеши Хирабаяси.

Honkai: Star Rail доступна на ПК, PS5, iOS и Android.