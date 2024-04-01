Вышел трейлер фильма по Honkai: Star Rail "Решающий бой! Легенда о Первопроходце макрокосма!"

Авторы Honkai: Star Rail выпустили трейлер своего будущего фильма с претензией на Оскар.

Героический проводник Звёздного экспресса Пом-пом должна остановить ужасного пришельца из космоса Короля Ужаса! В страшной битве за будущее всего человечества ей помогут верные друзья: Вуббабу, Совастьян, Часик и Дитин.

"Король ужасов спустился с небес. Человечество на пороге катастрофы. Вот-вот начнётся финальная битва, герой, идущий по Пути Освоения, выходит вперёд. Правила для того, чтобы их нарушать!"

Не выйдет на экранах 01.04.2024.