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Honkai: Star Rail 26.04.2023
Ролевая, Мультиплеер, Пошаговая, От третьего лица, Аниме
7.8 415 оценок

Вышел трейлер фильма по Honkai: Star Rail "Решающий бой! Легенда о Первопроходце макрокосма!"

Кей Овальд

Авторы Honkai: Star Rail выпустили трейлер своего будущего фильма с претензией на Оскар.
Героический проводник Звёздного экспресса Пом-пом должна остановить ужасного пришельца из космоса Короля Ужаса! В страшной битве за будущее всего человечества ей помогут верные друзья: Вуббабу, Совастьян, Часик и Дитин.

"Король ужасов спустился с небес. Человечество на пороге катастрофы. Вот-вот начнётся финальная битва, герой, идущий по Пути Освоения, выходит вперёд. Правила для того, чтобы их нарушать!"

Не выйдет на экранах 01.04.2024.

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3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
CleverJishnu

Лучше бы выпустили аниме по оригиналу, так как там очень качественный и интересный сюжет. Я даже зная сюжет,.всё равно бы с удовольствием посмотрел.

2
Кей Овальд

Согласен. Или хотя бы мангу, расширяющую сюжет.

0
KApRaL_DV

У вас спина белая)

2