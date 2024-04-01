Вышел трейлер фильма по Honkai: Star Rail "Решающий бой! Легенда о Первопроходце макрокосма!"

Авторы Honkai: Star Rail выпустили трейлер своего будущего фильма с претензией на Оскар.
Героический проводник Звёздного экспресса Пом-пом должна остановить ужасного пришельца из космоса Короля Ужаса! В страшной битве за будущее всего человечества ей помогут верные друзья: Вуббабу, Совастьян, Часик и Дитин.
"Король ужасов спустился с небес. Человечество на пороге катастрофы. Вот-вот начнётся финальная битва, герой, идущий по Пути Освоения, выходит вперёд. Правила для того, чтобы их нарушать!"
Не выйдет на экранах 01.04.2024.
Лучше бы выпустили аниме по оригиналу, так как там очень качественный и интересный сюжет. Я даже зная сюжет,.всё равно бы с удовольствием посмотрел.
Согласен. Или хотя бы мангу, расширяющую сюжет.
У вас спина белая)