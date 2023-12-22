Вышел трейлер первого легендарного персонажа версии 1.6 в Honkai: Star Rail

В ближайшем обновлении Honkai: Star Rail будет представлен пятизвездочный персонаж Руан Мэй, а ее трейлер уже появился в Сети. Она принадлежит ледяной стихии и связана с путем Гармонии, а также входит в Общество гениев, где вместе с Гертой занимается разработкой моделируемой вселенной.

Руан Мэй – первый персонаж из трио новых героев в версии 1.6, которая выйдет 27 декабря. Двое других, Сюэйи и Доктор Ратио, запланированы к выпуску в последующих событиях обновления.