Вышел трейлер первого легендарного персонажа версии 1.6 в Honkai: Star Rail

В ближайшем обновлении Honkai: Star Rail будет представлен пятизвездочный персонаж Руан Мэй, а ее трейлер уже появился в Сети. Она принадлежит ледяной стихии и связана с путем Гармонии, а также входит в Общество гениев, где вместе с Гертой занимается разработкой моделируемой вселенной.
Руан Мэй – первый персонаж из трио новых героев в версии 1.6, которая выйдет 27 декабря. Двое других, Сюэйи и Доктор Ратио, запланированы к выпуску в последующих событиях обновления.
А кто второй?
Их три,и все указаны в новости.Трейлеров пока нет.
Жуань Мэй. Зачем брать новости из какого-то днища, где даже имена нормально перевести не могут вместо, например, официальной русской группы ВК или Хойолабы?