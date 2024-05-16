Аркадная гонка Horizon Chase 2 появится на консолях PlayStation и Xbox позднее в этом месяце

Epic Games Publishing сообщила, что аркадная гонка Horizon Chase 2 выйдет для платформ PlayStation 4, PlayStation 5 и Xbox One, Xbox Series 30 мая.
Эти новые версии будут поддерживать многопользовательскую онлайн-игру и кросс-плей на всех платформах, включая ранее выпущенные версии для Nintendo Switch и на ПК в Epic Games Store.
Гоняйте по 66 трассам, расположенным в 6 странах мира (и за его пределами) в уникальном, полностью трехмерном стиле, и разблокируйте 11 автомобилей. От ярких цветов каждого ландшафта до захватывающих условий различной погоды, дополненных захватывающим саундтреком, созданным композитором Top Racer Барри Лейтчем, эта игра выводит аркадные гонки на новый уровень. Новые горизонты приведут вас к красоте потрясающего и манящего путешествия без возврата.
Почему-то напомнило Turbo OutRun
Блин жаль на ПК не вышла, люблю гонки.
в прошлом году ещё вышла