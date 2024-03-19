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Horizon: Forbidden West 18.02.2022
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир, Постапокалипсис
7.4 851 оценка

На ПК стартовала предзагрузка Horizon Forbidden West Complete Edition

butcher69
Новости

На ПК в сервисе Steam стартовала предзагрузка приключенческого экшена Horizon Forbidden West Complete Edition от Sony и разработчиков из Guerrilla, которым помогала известная компания Nixxes Software.

Размер скачиваемых файлов составляет примерно 98 ГБ. Если у вас был открыт клиент и вы не видите кнопки предзагрузки, то перезапустите его и вы сможете предзагрузить игру. Общий вес игры составит 150 ГБ.

В версии для ПК обещают поддержку масштабирования DLSS 3, FSR и XeSS, сглаживание DLAA, снижение задержки Reflex, ускорение загрузок DirectStorage, а также поддержку ультрашироких (21:9, 32:9) и множественных (48:9) мониторов, контроллера DualSense и русского языка.

Horizon Forbidden West была выпущена в феврале 2022 года на консолях PS4 и PS5, а в апреле 2023 года получила дополнение Burning Shores, доступное только на PS5.

10
15
Комментарии: 15
Ваш комментарий
GlamDodgeX

понеслась по кочкам загрузонька)

3
overvest01
2
caliskan

О, пойдет щас возня

0
Left Behind.PG

Давным давно на ps5 я выбил платину и даже шотов в стим залил, мне не надо больше это, 2я часть хуже во всём 1й, разве что графЕн лучше стал.

0
erkins007

При интете хотябы в гиг или 2.5 предзагрузка в Стиме бессмысленное занятие - распаковка будет дольше идти.

0
Nick1906

Если у тебя проц, как фекалии мамонта.

0
overvest01

она 21 выйдет или 20 в 00 можно поиграть ?

-1
bekertughan

Круто, жду рип от рамзеса 😎

-2
Kaburagi

похер. проходняк

-4
вупсич пупсич

Пол часа назад как раз нвидиа драйвер вышел, в том числе под форбиден вест.
Жаль что дерьмо из жопы, я даже с 90% скидкой не взял игру.

-6
DmitriyKats

Игра - топ.

8
вупсич пупсич DmitriyKats

Кислая рвота перемешанная с мылом, сюжет для 14.1 детей. Главного персонажа взяли с мясокомбината.

-7
DmitriyKats вупсич пупсич

Очень даже интересный сюжет. Сейчас не так много научной фантастики выходит.

8
neeXXXT

Через пару месяцев можно будет заценить торрент эдишен после выхода первых патчей!

-8
NegativePolygon

А почему минусы у тебя

-1