На ПК стартовала предзагрузка Horizon Forbidden West Complete Edition

На ПК в сервисе Steam стартовала предзагрузка приключенческого экшена Horizon Forbidden West Complete Edition от Sony и разработчиков из Guerrilla, которым помогала известная компания Nixxes Software.
Размер скачиваемых файлов составляет примерно 98 ГБ. Если у вас был открыт клиент и вы не видите кнопки предзагрузки, то перезапустите его и вы сможете предзагрузить игру. Общий вес игры составит 150 ГБ.
В версии для ПК обещают поддержку масштабирования DLSS 3, FSR и XeSS, сглаживание DLAA, снижение задержки Reflex, ускорение загрузок DirectStorage, а также поддержку ультрашироких (21:9, 32:9) и множественных (48:9) мониторов, контроллера DualSense и русского языка.
Horizon Forbidden West была выпущена в феврале 2022 года на консолях PS4 и PS5, а в апреле 2023 года получила дополнение Burning Shores, доступное только на PS5.
понеслась по кочкам загрузонька)
О, пойдет щас возня
Давным давно на ps5 я выбил платину и даже шотов в стим залил, мне не надо больше это, 2я часть хуже во всём 1й, разве что графЕн лучше стал.
При интете хотябы в гиг или 2.5 предзагрузка в Стиме бессмысленное занятие - распаковка будет дольше идти.
Если у тебя проц, как фекалии мамонта.
она 21 выйдет или 20 в 00 можно поиграть ?
Круто, жду рип от рамзеса 😎
похер. проходняк
Пол часа назад как раз нвидиа драйвер вышел, в том числе под форбиден вест.
Жаль что дерьмо из жопы, я даже с 90% скидкой не взял игру.
Игра - топ.
Кислая рвота перемешанная с мылом, сюжет для 14.1 детей. Главного персонажа взяли с мясокомбината.
Очень даже интересный сюжет. Сейчас не так много научной фантастики выходит.
Через пару месяцев можно будет заценить торрент эдишен после выхода первых патчей!
А почему минусы у тебя