Обновление 1.21 для Horizon Forbidden West добавляет поддержку Burning Shores и новые специальные возможности ©

Последний патч от Guerrilla Games доступен для Horizon Forbidden West и добавляет поддержку для Burning Shores, выход которого запланирован на завтра. Как и в случае с расширением, патч предназначен только для игроков PS5. Однако базовая игра также получает новые функции, в частности, дополнительные возможности доступа.

Игроки могут увеличивать субтитры, настраивать параметры дальтонизма и включать автоматическую камеру. Также есть опция «Автоподбор», что означает, что вам больше не нужно подбирать все вручную, и помощь в навигации в режиме фокусировки. Также был добавлен режим талассофобии для тех, кто не может справиться с глубокими водоемами (что важно в основной игре и дополнении).

Burning Shores занимает около 16,7 ГБ на PS5, и в настоящее время доступна предварительая загрузка.