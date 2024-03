По мнению игроков Horizon: Forbidden West - это лучший релиз на ПК по оптимизации за последние несколько лет

Большинство крупных игровых релизов в последние годы страдает от крайне посредственной оптимизации. Даже самые опытные студии с большими бюджетами выпускают проекты с проблемной технической составляющей и слабой производительностью, что в первую очередь бьет по игрокам. За реальным примером ходить далеко не нужно, недавний Dragon's Dogma 2 и его работа на любом ПК будет ярким тому доказательством. На фоне этого многие игроки стали неожиданно хвалить Horizon: Forbidden West. Пользователи ПК считают, что это чуть ли не самый лучший релиз за последние несколько лет.

Экшен Horizon: Forbidden West в цифровом магазине Steam имеет более 4 тысяч пользовательских отзывов. Большинство игроков хвалят игру, и среди ее главных достоинств называют отличную оптимизацию. Проект от Guerrilla Games превосходно работает как на бюджетных ПК с устаревшими видеокартами, так и демонстрирует технологичность при игре на топовом железе. При этом в обоих случаях отмечается превосходная оптимизация, при которой не перегружается центральный процессор и не засоряется ОЗУ.

Horizon: Forbidden West стал одним из самых стабильных и хорошо выполненных портов для ПК в истории PlayStation. За последние несколько лет на ПК вышли The Last of Us, Spider-Man, God of War, Days Gone и, конечно же, Horizon Zero Dawn, и среди последних релизов качество оптимизации стало заметно падать. Это лучше всего было заметно по техническому состоянию The Last of Us Part I, которая на старте была полна багов и проблем с производительностью.

Производительность Horizon: Forbidden West на GTX 1060 - RTX 4070:

Игра на Steam Deck:

Недавние тесты производительности Horizon: Forbidden West наглядно доказывают общее мнение сообщества. PlayStation смогли не только исправиться за прошлые свои релизы, но и показали лучший результат по оптимизации.