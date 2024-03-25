По мнению игроков Horizon: Forbidden West - это лучший релиз на ПК по оптимизации за последние несколько лет

Большинство крупных игровых релизов в последние годы страдает от крайне посредственной оптимизации. Даже самые опытные студии с большими бюджетами выпускают проекты с проблемной технической составляющей и слабой производительностью, что в первую очередь бьет по игрокам. За реальным примером ходить далеко не нужно, недавний Dragon's Dogma 2 и его работа на любом ПК будет ярким тому доказательством. На фоне этого многие игроки стали неожиданно хвалить Horizon: Forbidden West. Пользователи ПК считают, что это чуть ли не самый лучший релиз за последние несколько лет.
Экшен Horizon: Forbidden West в цифровом магазине Steam имеет более 4 тысяч пользовательских отзывов. Большинство игроков хвалят игру, и среди ее главных достоинств называют отличную оптимизацию. Проект от Guerrilla Games превосходно работает как на бюджетных ПК с устаревшими видеокартами, так и демонстрирует технологичность при игре на топовом железе. При этом в обоих случаях отмечается превосходная оптимизация, при которой не перегружается центральный процессор и не засоряется ОЗУ.
Horizon: Forbidden West стал одним из самых стабильных и хорошо выполненных портов для ПК в истории PlayStation. За последние несколько лет на ПК вышли The Last of Us, Spider-Man, God of War, Days Gone и, конечно же, Horizon Zero Dawn, и среди последних релизов качество оптимизации стало заметно падать. Это лучше всего было заметно по техническому состоянию The Last of Us Part I, которая на старте была полна багов и проблем с производительностью.
Производительность Horizon: Forbidden West на GTX 1060 - RTX 4070:
Игра на Steam Deck:
Недавние тесты производительности Horizon: Forbidden West наглядно доказывают общее мнение сообщества. PlayStation смогли не только исправиться за прошлые свои релизы, но и показали лучший результат по оптимизации.
До поселений в своих тестах пусть доходят, где жор больше 10гб видеопамяти, из-за чего на 8гб и ниже фпс дропается в 2-3 раза. Текстуры на самые минимальные ставить приходится
Сидеть на 8гб в 2024 году вас никто не заставляет.
А я где-то написал, что 8гб это круто и должно хватать на всю жизнь? Тут тестят на старых картах с 6гб, говорят какая классная оптимизация, но тестят в самом начале, что абсолютно не показательно
rtx4060, 4060ti и rx7600 не старые карты )
А как же lies of p, atomic heart?
Там графон значительно хуже и мир слишком мелкий
Да в этой Forbidden West графика ни куя не лучше чем в АС вальгалла.. Ну разница в производительности просто космос. Куй кто переплюнет юбисофт по оптимизации
У хомяков крыша едет. Они играют в 1.5 игры в год, вот для них подобные игры и есть вау ибо больше ничего не видят.
Тема про оптимизацию, а не про графику
Надо же. Вот это неожиданно. :)
оптимизация хреновая. нет конечно по сравнению с первой частью и ластофасом она куда лучше но все равно хреновая. но это не главная проблема игры. она же скучная! не знаю как там дальше ( по отзывам неочень) ) но пролог мега скучный. играть в это не хочется. подожду пока подтянут оптимизацию, завезут фср 3 ну и может действительно мод на личико сделают потому что даже по сравнению с первой частью где элой не была красавицей тут она прям отторжение вызывает и тогда попробую еще разок поиграть
Графика от первой части не сильно отличается, а требования в разы больше. И это вы называете превосходная оптимизация)
Эти гении до башни доходили? Отличная оптимизация, ага, щас...
Жаль, что на EGPU работает отвратительно. Но нам альтернативно одаренным не привыкать)
Охотно верю
Я понимаю, что через лончер ПГ судить нельзя, но если вы запустите фар край праймал, в нём графика будет такой же, только фпс не 40 будет.
Лучшая среди худших оптимизаций!
На самом деле такой себе релиз. В целом оптимизация норм, но местами просадки, а также проблемы с анимацией в катсценах, персонажи будто двигаются в 30 кадров, когда всë остальное в 60. Ещë небо какое-то странное, будто мыльная,статичная jрeg картинка, которая иногда может мерцать чëрным цветом. Игру ещë надо допиливать и допиливать, она лишь чуть лучше TLOU.
Да, иногда в катсценах просадки бывают, но катсцены это не геймплей, там простительно на старте.
О чем ты? ТЛОУ лагала перманентно в любом месте. Тут же идеальная плавность
Полностью согласен с игровым сообществом. Horizon Forbidden West Complete Edition без сомнения один из лучших, если не лучший порт на пк. Классной игре - отличные продажи и онлайн! Ну и не надо впредь ждать 2 года что б выпустить версию для пк, даже так: сначала выпуск на ПК платформе игр, затем всем остальным, Я считаю так будет правильно.
Так и есть
Чего уж там
лучший не давать людям у которых 4 и 6 ядерные процы старше 10 лет играть по отмазке не тянут
Очередной раз убеждаюсь, что интернет полон тупого и слепого быдла. Какой же косой и кривой кусок индусского кода и сама игра технический блевотный отвратительный высер. Кто не видит этого просто калоед. Никсес никогда не умели в качественное портирование игр, те же ирон галакси, которые портировали бэтмена они хотя бы через год сделали из него один из лучших портов, но быдло их отменило на скандале с зе ласт оф ас. Эти хотя бы через время умели оптимизировать. И то я сомневаюсь, что бэтмен был плохо оптимизирован, просто там реально был на тот момент такой некстген, что нищее железо не потянуло ни у кого в 2014 и то же быдло его за это захейтило. А вот никсес, что в игре про лопоухого, что в человеке пауке - это один сплошной индусский кусок кривого кода, и даже спустя годы ничего не поменялось, их надо выкинуть на мороз. Уж лучше бы галакси игры портировали, они хотя бы замечены в том, что у них спустя время, как в случаи с бэтменом, был прекрасно допиленный и доведенный технически до ума порт. И повторюсь, это еще спорно, что бэтмен был со старта плохо оптимизирован, там скорее наше любимое быдло с нищим железом приложило свои руки к тому, чтобы захейтить этот прекрасный порт.
Капец ты обиженый... Целую поэму высрал....
согласен про хорайзен но бетмен прекрасный порт???!!! у тебя либо биполярочка либо ты сам тупое и слепое быдло и калоед)))))
Я просто говорю фактами, так и есть. Я же.не говорю, что это дерьмо уровня фаркрая праймал или хуже крайзиса, а жрет вон сколько фпс, или не идет на моей 1030 в 100 фпс. Это действительно отвратительный и очень низкокачественный технически порт, какие всегда и были у никсес. Это факт.
В чем он не прав?
>лоу настройки, фср 2.2, графика хуже чем в деф стрендинге (игра 19-20 года)
>40 фпс на 1060
>лучшая оптимизация
Дерьмоеды на месте я так понимаю, понял.
Сколько ещё этот кал сжв-шный будут восхвалять?
Гром-баба
Дык речь об оптимизации, а не о сотворении чуда на конфиге ниже рекомендуемых требований.
А за СЖВ игру уже джва года как заслужено поносят. И все ждут мод на похудение к лету.
Какая все же мерзотная гг, Sweet Baby явно постарались