Horizon: Forbidden West 18.02.2022
7.1 492 оценки

Трейлер Horizon Forbidden West: Burning Shores посвящен бонусному снаряжению Blacktide

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monk70
Новости

Элой вернется в новом приключении, когда Horizon Forbidden West получит свое первое платное дополнение Burning Shores. Оно продается по цене 19,99 долларов США, а за предварительный заказ можно получить шикарное снаряжение Blacktide бесплатно. Посмотрите последний трейлер ниже, в котором больше внимания уделяется деталям каждого элемента.

Краска Blacktide доступна у первого торговца красками и, по-видимому, обеспечивает этот черный и желтый блеск. Экипировку командира королевы Черной Волны и стрелковый лук Черной Волны можно приобрести в Пределе Флита, новом поселении, у торговцев Сшивальщика и Охотника.

Horizon Forbidden West: Burning Shores выходит 19 апреля эксклюзивно для PS5. Недавно Guerrilla опубликовала новые подробности и геймплей, демонстрируя Флитс-Энд и некоторых новых персонажей.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
Niffelem

Бояре требуют ПК версии!

0
spaMER_ID

зачем? про неё на консолях то забыли через неделю

0
Сyberpunk

С локализацией что?

-1
DEDGAMER

На ps4 зажали дополнение)

-1