Трейлер Horizon Forbidden West: Burning Shores посвящен бонусному снаряжению Blacktide ©

Элой вернется в новом приключении, когда Horizon Forbidden West получит свое первое платное дополнение Burning Shores. Оно продается по цене 19,99 долларов США, а за предварительный заказ можно получить шикарное снаряжение Blacktide бесплатно. Посмотрите последний трейлер ниже, в котором больше внимания уделяется деталям каждого элемента.

Краска Blacktide доступна у первого торговца красками и, по-видимому, обеспечивает этот черный и желтый блеск. Экипировку командира королевы Черной Волны и стрелковый лук Черной Волны можно приобрести в Пределе Флита, новом поселении, у торговцев Сшивальщика и Охотника.

Horizon Forbidden West: Burning Shores выходит 19 апреля эксклюзивно для PS5. Недавно Guerrilla опубликовала новые подробности и геймплей, демонстрируя Флитс-Энд и некоторых новых персонажей.