House Flipper 2 получила крупное бесплатное расширение

Создатели Frozen District представили свежее и захватывающее обновление для House Flipper 2, которое доступно бесплатно. Приготовьтесь исследовать оживленный новый регион, открыть для себя множество предметов и насладиться множеством улучшений игрового процесса в этом долгожданном дополнении.

Погрузитесь в Даунтаун, динамичный новый район, полный городского очарования. Будь то ремонт шикарного городского лофта или выполнение уникальных заданий, эта новая обстановка предлагает бесконечные возможности для творчества и исследования.

В этом обновлении представлено целых 150 новых предметов, которые оживят ваш ремонт:

Игривые пляжные игрушки, идеально подходящие для летнего настроения.

Стильные аксессуары, такие как шлепанцы и солнцезащитные очки.

Реалистичные садовые дополнения, включая сорняки и уютный костер.

Городской декор, такой как скамейки, пожарные гидранты и светофоры.

Широкогабаритные балконные двери и очаровательные навесы.

Свежие варианты растений, такие как рододендроны и декоративный мох.

Очаровательный декор кухни в пчелиной тематике и мебель для патио Cozy Rosie.

На выбор предлагается множество дверей, полотенец и классических музыкальных инструментов.

Шикарный новый спальный гарнитур со скрытой дверью для коллекции Valenti.

Расширенные функции и настройкия: