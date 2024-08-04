House Flipper 2 получила крупное бесплатное расширение

Создатели Frozen District представили свежее и захватывающее обновление для House Flipper 2, которое доступно бесплатно. Приготовьтесь исследовать оживленный новый регион, открыть для себя множество предметов и насладиться множеством улучшений игрового процесса в этом долгожданном дополнении.
Погрузитесь в Даунтаун, динамичный новый район, полный городского очарования. Будь то ремонт шикарного городского лофта или выполнение уникальных заданий, эта новая обстановка предлагает бесконечные возможности для творчества и исследования.
В этом обновлении представлено целых 150 новых предметов, которые оживят ваш ремонт:
- Игривые пляжные игрушки, идеально подходящие для летнего настроения.
- Стильные аксессуары, такие как шлепанцы и солнцезащитные очки.
- Реалистичные садовые дополнения, включая сорняки и уютный костер.
- Городской декор, такой как скамейки, пожарные гидранты и светофоры.
- Широкогабаритные балконные двери и очаровательные навесы.
- Свежие варианты растений, такие как рододендроны и декоративный мох.
- Очаровательный декор кухни в пчелиной тематике и мебель для патио Cozy Rosie.
- На выбор предлагается множество дверей, полотенец и классических музыкальных инструментов.
- Шикарный новый спальный гарнитур со скрытой дверью для коллекции Valenti.
Расширенные функции и настройкия:
- Настройте свои пространства с помощью 13 новых изображений для пользовательских изображений.
- Общайтесь с клиентами после завершения работ для более захватывающего опыта.
- Наслаждайтесь новыми визуальными и звуковыми эффектами, когда предметы касаются стен.
- Настройте новую настройку хроматической аберрации для уникального визуального поворота.
- Используйте новую кнопку «Открепить», если вы оказались в затруднительном положении.
- Ознакомьтесь с предметами из нового бренда FixeD.