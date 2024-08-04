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House Flipper 2 14.12.2023
Симулятор, Строительство, От первого лица
8.3 104 оценки

House Flipper 2 получила крупное бесплатное расширение

monk70
Новости

Создатели Frozen District представили свежее и захватывающее обновление для House Flipper 2, которое доступно бесплатно. Приготовьтесь исследовать оживленный новый регион, открыть для себя множество предметов и насладиться множеством улучшений игрового процесса в этом долгожданном дополнении.

Погрузитесь в Даунтаун, динамичный новый район, полный городского очарования. Будь то ремонт шикарного городского лофта или выполнение уникальных заданий, эта новая обстановка предлагает бесконечные возможности для творчества и исследования.

В этом обновлении представлено целых 150 новых предметов, которые оживят ваш ремонт:

  • Игривые пляжные игрушки, идеально подходящие для летнего настроения.
  • Стильные аксессуары, такие как шлепанцы и солнцезащитные очки.
  • Реалистичные садовые дополнения, включая сорняки и уютный костер.
  • Городской декор, такой как скамейки, пожарные гидранты и светофоры.
  • Широкогабаритные балконные двери и очаровательные навесы.
  • Свежие варианты растений, такие как рододендроны и декоративный мох.
  • Очаровательный декор кухни в пчелиной тематике и мебель для патио Cozy Rosie.
  • На выбор предлагается множество дверей, полотенец и классических музыкальных инструментов.
  • Шикарный новый спальный гарнитур со скрытой дверью для коллекции Valenti.

Расширенные функции и настройкия:

  • Настройте свои пространства с помощью 13 новых изображений для пользовательских изображений.
  • Общайтесь с клиентами после завершения работ для более захватывающего опыта.
  • Наслаждайтесь новыми визуальными и звуковыми эффектами, когда предметы касаются стен.
  • Настройте новую настройку хроматической аберрации для уникального визуального поворота.
  • Используйте новую кнопку «Открепить», если вы оказались в затруднительном положении.
  • Ознакомьтесь с предметами из нового бренда FixeD.
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