Продажи визуальной новеллы The House in Fata Morgana в Steam превысили 100 000 копий

Компания NOVECT объявила о том, что продажи ее хитовой визуальной новеллы The House in Fata Morgana превысили 100 000 копий по всему миру только на ПК через Steam. В честь этого события kane_mune опубликовал праздничную иллюстрацию.

Поздравляем команду с этим значительным достижением и надеемся на дальнейший успех. Стоит отметить, что эти продажи не распространяются на побочные сюжеты и другие дополнительные материалы.

The House in Fata Morgana - визуальная новелла, вышедшая в 2012 г. (в 2016 она появилась в Steam) и повествующая о духе, очнувшемся в особняке без памяти. Однако в особняке присутствует горничная, которая вместе с духом пытается восстановить часть его памяти. Для этого нужно исследовать прошлое особняка в надежде, что дух узнает себя. Это мрачная и увлекательная история, которая надолго запомнилась игрокам после ее завершения.

В настоящее время франшиза продается в Steam. И в этой игре есть официальный перевод на русский язык, что нетипично для игр этого жанра.

The House in Fata Morgana также доступна на PlayStation 4 и Nintendo Switch.