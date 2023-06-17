Ремейк The House of the Dead получит физические версии на PlayStation 5 в сентябре ©

Forever Entertainment и Microids объявили о предстоящем выпуске ограниченного издания The House of the Dead: Remake, известного как Limidead Edition, для PlayStation 5. Этот долгожданный ремейк, разработанный MegaPixel Studio, позволяет игрокам пережить захватывающие встречи с культовыми зомби из оригинальной игры The House of the Dead, которая оставила свой след в игровой индустрии в середине 1990-х годов. Выпущенное Microids издание Limidead Edition, а также стандартное издание теперь доступны для предварительного заказа с запланированной датой выпуска 5 сентября 2023 года.

В это издание войдут: