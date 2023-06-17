The House of the Dead 1998 г.
6.8 36 оценок

Ремейк The House of the Dead получит физические версии на PlayStation 5 в сентябре

©
monk70
Новости

Forever Entertainment и Microids объявили о предстоящем выпуске ограниченного издания The House of the Dead: Remake, известного как Limidead Edition, для PlayStation 5. Этот долгожданный ремейк, разработанный MegaPixel Studio, позволяет игрокам пережить захватывающие встречи с культовыми зомби из оригинальной игры The House of the Dead, которая оставила свой след в игровой индустрии в середине 1990-х годов. Выпущенное Microids издание Limidead Edition, а также стандартное издание теперь доступны для предварительного заказа с запланированной датой выпуска 5 сентября 2023 года.

В это издание войдут:

  • Игра The House of the Dead: Remake
  • Эксклюзивная коробка
  • Два силуэта существ
  • Лист с наклейками
Консоли Трейлеры
0
1
Последние посты по игре The House of the Dead
The House of the Dead: Remake доберется до PS5 уже на этой неделе
The House of the Dead: Remake доберется до PS5 уже на этой неделе
Ремейк The House of the Dead добрался до консолей Xbox Series
Ремейк The House of the Dead добрался до консолей Xbox Series
Создатели ремейка The House Of The Dead представили новый трейлер в честь скорого выхода на Xbox Series X|S
Создатели ремейка The House Of The Dead представили новый трейлер в честь скорого выхода на Xbox Series X|S
Комментарии: 1
Ваш комментарий
Multiplatformer

Да кому эта игра нужна? Ремейк неплохой, но не то, чтобы эта игра требовала ремейк... Да и в целом, вышла она давно, зачем столько пинать труп?

0