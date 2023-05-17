Необычная головоломка-платформер Humanity получила причудливый релизный трейлер ©

Спустя почти четыре года после первого анонса игра Humanity от THA Limited вчера стала доступна для PS4, PS5 и ПК. Она поддерживает PlayStation VR и PlayStation VR2 и входит в подборку игр PlayStation Plus Extra и Premium в этом месяце. Посмотрите стартовый трейлер ниже.

Если трейлер не ввел вас в замешательство, то игра Humanity рассказывает о сиба-ину, который ведет толпы людей через различные причудливые окружения. В зависимости от ваших команд люди будут ориентироваться в окружающей среде, решать головоломки и даже сражаться с боссами. В игре более 90 этапов, которые нужно пройти в рамках сюжета, но есть также программа Stage Creator для создания уровней и обмена ими в Интернете.

Вы также можете попробовать творения других игроков в различных категориях, таких как "Лучшее за неделю" и "Красивые творения". Если вы ищете более сложные этапы или веселые отвлекающие моменты, вам будет предложено множество материалов. Более подробную информацию обо всей игре можно найти здесь.