4X-стратегия Humankind получила масштабное обновление системы ведения войны

Humankind, 4X-стратегия от Amplitude Studios, недавно обновила систему ведения войны, предложив значительные изменения, которые получили положительные отклики от сообщества. В отличие от других глобальных стратегий, Humankind позволяет объединять культуры разных эпох, создавая уникальную цивилизацию, что привносит новый уровень стратегического подхода.

Однако самым важным изменением стало обновление Achilles, которое пересмотрело механизмы боевой поддержки и капитуляции. Ранее боевой счет работал как индикатор здоровья войск, но теперь это более гибкая система выносливости. Даже если ваша боевая поддержка падает до нуля, сражение не заканчивается — вам предстоит принять решение о продолжении борьбы, учитывая социальные последствия. Важно, что теперь можно отклонить предложения о капитуляции, но это приведет к штрафам, если только вы не восстановите поддержку.

Эти изменения дают игрокам больше свободы в управлении войной и позволяют самим решать, когда стоит сдаться или бороться до последнего. Humankind продолжает развиваться, предлагая новые возможности для любителей жанра.