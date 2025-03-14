Охотник-вудуист Джеремайя Скраггс пополнит ряды персонажей Hunt: Showdown 1896

Разработчики Hunt: Showdown 1896 анонсировали очередное дополнение. На этот раз они подготовили набор Dead Man's Cut, в котором появится новый персонаж по имени Путник-с-Перекрестка, хотя настоящее его имя — Джеремайя Скраггс.

У этого парня довольно интересная биография. Он вырос рядом с сильным мастером вуду из Луизианы и перенял у него всякие магические штуки. Правда, Джеремайя не стал использовать эти знания для традиционных ритуалов — ему больше понравилось мухлевать в карты и обчищать карманы доверчивых граждан.

И вот наш герой долго скитался по миру, пробовал себя в карточных играх, делал предсказания и даже работал стрелком, когда приходилось отбиваться от врагов. Потом он какое-то время тусовался с бродячими артистами, но быстро понял, что эти ребята ему не ровня.

В итоге Скраггс попал в Смертельный цирк, где наконец-то нашел применение своим талантам. Обычным зрителям он показывал стандартные фокусы, а вот на закрытых сеансах уже по-настоящему общался с духами и вызывал мёртвых — ясное дело, не бесплатно. Ну а в последнее время герой и вовсе чувствует приближение неприятностей для Цирка и готовится уйти своей дорогой. Как говорится, где не поможет колдовство, выручат начищенные пистолеты.

Кроме самого персонажа, в DLC входят ещё и новые скины для оружия. Есть облик «Запах падали» для дробовика Rival 78 и «Сведу-в-могилу» для револьвера Conversion с патронной лентой. Плюс скин для шприца с противоядием — «Вкус полуночи».

А вот когда именно DLC выйдет пока неизвестно, но, скорее всего, уже в этом месяце.