Alien: Isolation на паучий лад - дебютный трейлер хоррора Huntsman

Если вы боитесь пауков, готовьтесь к худшему кошмару. Huntsman, новый хоррор, представлен свежим трейлером на PC Gaming Show Tokyo Direct, и он обещает быть настоящим испытанием для нервов. Забудьте про ксеноморфов из Alien: Isolation — здесь охота ведется с участием гигантских пауков, вырвавшихся из лаборатории.

В ролике главный герой пытается выжить, скрываясь от чудовищного паука-охотника. Но опасность подстерегает не только сзади: стоит повернуть за угол, и с потолка на вас уже спускается кругопряд, превращая каждый шаг в мучительное ожидание новой атаки. Разработчики делают ставку не на банальные «скримеры», а на затянутое чувство ужаса, от которого хочется оглядываться по сторонам даже в реальной жизни.

Эта игра не про абсурд вроде Choo-Choo Charles, а про первобытный страх. Атмосфера лаборатории, по которой бродят увеличенные пауки, пугает своей правдоподобностью. И если с инопланетными лицехватчиками еще можно было бы сразиться, то охотник-паук вызывает инстинктивный ужас, который сложно преодолеть.

Huntsman обещает стать одной из самых напряженных хоррор-игр года. Демо выйдет 13 октября, а полный релиз состоится в ноябре — и, похоже, многим из нас придется проверить, насколько крепко мы держим геймпад в руках, когда на экране раздается характерное шуршание лап.