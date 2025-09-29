Alien: Isolation на паучий лад - дебютный трейлер хоррора Huntsman

Если вы боитесь пауков, готовьтесь к худшему кошмару. Huntsman, новый хоррор, представлен свежим трейлером на PC Gaming Show Tokyo Direct, и он обещает быть настоящим испытанием для нервов. Забудьте про ксеноморфов из Alien: Isolation — здесь охота ведется с участием гигантских пауков, вырвавшихся из лаборатории.
В ролике главный герой пытается выжить, скрываясь от чудовищного паука-охотника. Но опасность подстерегает не только сзади: стоит повернуть за угол, и с потолка на вас уже спускается кругопряд, превращая каждый шаг в мучительное ожидание новой атаки. Разработчики делают ставку не на банальные «скримеры», а на затянутое чувство ужаса, от которого хочется оглядываться по сторонам даже в реальной жизни.
Эта игра не про абсурд вроде Choo-Choo Charles, а про первобытный страх. Атмосфера лаборатории, по которой бродят увеличенные пауки, пугает своей правдоподобностью. И если с инопланетными лицехватчиками еще можно было бы сразиться, то охотник-паук вызывает инстинктивный ужас, который сложно преодолеть.
Huntsman обещает стать одной из самых напряженных хоррор-игр года. Демо выйдет 13 октября, а полный релиз состоится в ноябре — и, похоже, многим из нас придется проверить, насколько крепко мы держим геймпад в руках, когда на экране раздается характерное шуршание лап.
Выглядит очередная инди подделка за пять копеек. В Темном Мессии пауки и то более жутко выглядели
зачем это постоянное моргание?..а прочем похрен-игра то один фиг шлак..)
Как вообще этот инди-высер можно сравнивать с Alien: Isolation????
Ну чтоб просмотры накрутить и не на такое пойдёшь
Ни наю меня Изолента не пугала. А вот Dead Space, в свое время пугал знатно
арахнофобам новый вызов
Нда. Хогвартс отдыхает.
После пауков из Doom 3 другие меня не пугают!
По ролику это просто еб..ший кал! Какой алиен? Вы чё еб.нулись? У меня арахнофобия, я не шучу, но с этого гов/на я реально проиграл в голосину, ахах
Разве что для тех, кто боится пауков)
Игра года.