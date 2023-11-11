Состоялся релиз полной версии кооперативной песочницы Ikonei Island: An Earthlock Adventure на ПК

Издатель Jetpack Collective и Snowcastle Games, независимый разработчик игр из Осло, объявили, что их уютная кооперативная игра, спин-офф Earthlock, «Ikonei Island: An Earthlock Adventure», стала доступна для ПК в Steam и EGS. Что касается консольных версий, для Xbox игра выйдет 23 ноября, PlayStation — 8 февраля 2024 года, а Switch — позже.

Ikonei Island — великолепное, уютное приключение, в которое вы можете играть в одиночку или с друзьями. Вы исследуете прекрасный остров, общаетесь с волшебными существами и используете их способности, раскрываете скрытые тайны, собираете предметы, чтобы построить очаровательный дом, сражаетесь с пиратами и многое другое. Игра напоминает уютную классику, такую как Stardew Valley, Animal Crossing и My Time at Portia, но привносит свою глубину повествования, затрагивая очаровательные темы, первоначально раскрытые в Earthlock от Snowcastle.

Исследуйте радости сельского хозяйства и постройте свой собственный уникальный дом. В игре представлен целый ряд творческих возможностей, включая возможность строить, модернизировать и расширять свой дом по своему усмотрению, будь то уютный коттедж с садом или симпатичный кемпинг с обширной фермой. От пышных садов до уютных интерьеров — вы можете сформировать свое жизненное пространство в своих руках, а возможности безграничны.