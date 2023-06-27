Разработчик хоррора ILL представил новую жуткую короткометражку в жанре "найденной плёнки" ©

После периода относительного молчания 2D/3D-художник и один из разработчиков игры ILL, приключенческого ужастика от первого лица, разрабатываемого на движке Unreal Engine 5, Олег Chuvabak Вдовенко представил Forest God, новый короткометражный фильм ужасов в жанре "найденной плёнки".

Ролик основан на одноименной серии иллюстраций художника, состоящей из двух частей и впервые представленной несколько лет назад на ArtStation. К сожалению, автор не раскрыл процесс производства проекта, а также программное обеспечение, использованное для его создания.

Судьба российского хоррора ILL так же остается неизвестной — быть может он был тихо отменен. Последние новости о нем были год назад