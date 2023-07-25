По слухам, Ubisoft отменила разработку сиквела Immortals Fenyx Rising ©

В 2020 г. компания Ubisoft предложила игрокам приятную историю, которая, хотя и не стала хитом предыдущего поколения, но многие игроки с нетерпением ждали приключений, полных мифологических богов. Immortals Fenyx Rising стала приятным сюрпризом, но есть много признаков того, что игра не получит продолжения.

Энди Робинсон (Andy Robinson) из VGC подтвердил роковую новость для игроков, которые с удовольствием исследовали Immortals Fenyx Rising. Сиквел игры действительно находился в производстве и разрабатывался компанией Ubisoft Quebec, но руководство приняло решение о его отмене.

Игра находилась на ранних стадиях разработки, но в начале этого месяца проект был прекращен. Изначально Ubisoft полагала, что производство может положить начало новой серии - в прошлом году Джефф Грабб сообщил, что новые игры по этой вселенной будут посвящены различным мифологиям.

Immortals Fenyx Rising 2 разрабатываться не будет, поскольку Ubisoft сосредоточилась исключительно на своих "крупнейших IP". По всей видимости, компания не хочет рисковать, поэтому игроки могут рассчитывать на большое количество продукции из серии Assassin's Creed.

Французская корпорация, видимо, не хочет больше рисковать. Возможно, Immortals Fenyx Rising 2 не принесла ожидаемого (большого) успеха, а за последние годы компания выбросила на рынок несколько менее удачных проектов, которые не были оценены широкой публикой, что существенно сказалось на финансовых результатах корпорации.