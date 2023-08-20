Для Immortals of Aveum потребуется не менее 70 ГБ на PS5 ©

В связи с тем, что выход Immortals of Aveum уже не за горами, недавно стало известно много подробностей о технических характеристиках однопользовательского магического шутера. Стали известны его высокие требования к ПК, а Ascendant Studios подтвердил, что на консолях игра будет работать при 60 FPS.

Но какие требования к памяти игры можно ожидать на консолях? Согласно утечке изображения физической коробки Immortals of Aveum для PS5, игра потребует не менее 70 ГБ свободного места. Конечно, это официальные требования к объему памяти для ПК-версии игры, так что цифра не является неожиданностью. Предположительно, нечто подобное можно ожидать и для версии для Xbox Series X/S.