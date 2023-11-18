Для Immortals of Aveum вышло обновление с Новой игрой+ и новыми активностями эндгейма

Разработчик Ascendant Studios выпустил крупное обновление для своего магического шутера от первого лица Immortals of Aveum. Обновление, получившее название Echollector, вносит в игру множество изменений и новых функций. В честь обновления представлен новый трейлер, который вы можете посмотреть ниже.

Студия также выпустила новую демо-версию Immortals of Aveum для ПК, PS5 и Xbox Series X/S, на этот раз с учетом всех новых функций игры.

Главным событием обновления является добавление режима «Новая игра+», который позволяет игрокам начать новое прохождение кампании, сохраняя при этом свой прогресс, включая снаряжение, ресурсы, таланты, арканум, улучшения здоровья и маны.

Обновление также включает в себя новое завершающее действие, которое становится доступным, как только игрок достигает Глейвгейта. Новое действие вращается вокруг борьбы с испорченными Шраудфанами, получившими прозвище Шаттерфейны, в поисках нового снаряжения, а также новой эпической битвы с боссом против Эхоллектора и новых знаний. Ознакомьтесь с полными примечаниями к патчу по ссылке.