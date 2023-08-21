Обзор на Immortals of Aveum появился раньше срока - автор предсказал быстрый уход шутера на скидки

Первая рецензия на шутер от первого лица Immortals of Aveum была случайно опубликована раньше наложенного эмбарго. Рецензия, кэшированная на OpenCritic, поступила от VG247, который поставил игре оценку в 3 звезды из 5.
Автор из VG247 поделился своими краткими соображениями по поводу Immortals of Aveum, заявив:
Если вы купите Immortals of Aveum, знайте, что вас ждет хорошее времяпрепровождение. Однако я считаю вероятным, что игра довольно скоро уйдет на скидки. Если вы изголодались по магии в FPS, купите ее, но даже при наличии некоторого мистического колорита и достойной восхищения попытке привнести мистическое искусство в насыщенный пушками жанр, Immortals of Aveum в конечном итоге не достигает высот Bulletstorms или Wolfenstein.
Immortals of Aveum - предстоящая игра, разработанная Ascendant Studios и изданная Electronic Arts. Ее выход на Windows, PlayStation 5 и Xbox Series X/S запланирован на завтра 22 августа 2023 года и вошел в наш список релизов этой недели.
Если честно, то и ожидал нечто подобное, с самой презентации. Лично мне напомнил Redfall, только в соло
ну тут по геймплею было понятно что это конечно гораздо лучше редфола, но и не шедевр. Правильно написали - со скидкой процентов в 50 самое то будет, а на старте брать особого смысла нет.
Лол, как ты там увидел Redfall?
Immortals of Aveum - линейный шутер с магией. Напоминает старую инди-игру Lichdom: Battlemage.
А Redfall опенворлд шутер с эксплорингом и кучей багов.
Redfall - это когда игра на этапе трейлера уже похожа на унылое Г и такую поделку лучше скипнуть ради более нормальных игр.
А шо такое чемоданчик не завезли?)