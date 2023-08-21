Обзор на Immortals of Aveum появился раньше срока - автор предсказал быстрый уход шутера на скидки ©

Первая рецензия на шутер от первого лица Immortals of Aveum была случайно опубликована раньше наложенного эмбарго. Рецензия, кэшированная на OpenCritic, поступила от VG247, который поставил игре оценку в 3 звезды из 5.

Автор из VG247 поделился своими краткими соображениями по поводу Immortals of Aveum, заявив:

Если вы купите Immortals of Aveum, знайте, что вас ждет хорошее времяпрепровождение. Однако я считаю вероятным, что игра довольно скоро уйдет на скидки. Если вы изголодались по магии в FPS, купите ее, но даже при наличии некоторого мистического колорита и достойной восхищения попытке привнести мистическое искусство в насыщенный пушками жанр, Immortals of Aveum в конечном итоге не достигает высот Bulletstorms или Wolfenstein.

Immortals of Aveum - предстоящая игра, разработанная Ascendant Studios и изданная Electronic Arts. Ее выход на Windows, PlayStation 5 и Xbox Series X/S запланирован на завтра 22 августа 2023 года и вошел в наш список релизов этой недели.