Опубликованы расширенные системные требования к ПК Immortals of Aveum

Сегодня Ascendant Studios поделилась новой технической информацией о своей дебютной игре Immortals of Aveum в преддверии запуска на следующей неделе.
Прежде всего, разработчики подтвердили, что шутер от первого лица будет поддерживать масштабирование NVIDIA DLSS 2 и 3 на ПК и масштабирование AMD FSR 2.2 как на ПК, так и на консолях. Они также предоставили обновленный список рекомендуемых характеристик ПК для игрового процесса со скоростью 60+ кадров в секунду при различных разрешениях и целевых показателях качества.
К сожалению, похоже, что системные требования Immortals of Aveum для ПК не были снижены по сравнению с первым набором спецификаций, выпущенным в апреле. На самом деле, в то время минимальные и рекомендуемые спецификации предварительно ориентировались на низкие/средние настройки при 1080P@60FPS и средние/высокие настройки при 1440P@60FPS соответственно. Теперь, как вы можете видеть в таблице выше, они были уменьшены до низкого и среднего уровня.
В своем блоге разработчики также представили так называемый инструмент Performance Budget. При первом запуске игры эта система просканирует аппаратное обеспечение вашего ПК, чтобы выяснить его потенциал производительности, а затем установит общий бюджет, который вы затем сможете потратить на отдельные функции по своему усмотрению. Как видно из приведенного ниже видео, для каждого параметра предусмотрена своя предполагаемая бюджетная стоимость ЦП и ГП, что помогает при точной настройке. Вы можете, конечно, превысить этот бюджет, но это может привести к снижению производительности. Обратите внимание, что инструмент учитывает полную рабочую нагрузку ПК, поэтому, если вы решите закрыть какие-либо фоновые приложения, вы можете повторно просмотреть бюджет, нажав кнопку сброса в настройках графики, и общий бюджет может впоследствии измениться.
2080 в минималках для 1080р, еееееббой, в такое мы не играем
Это требует для 2к игры в 60 фпс 3080ti?
Причем 3080ti для средних настройках 60 фпс! для full hd на лоу настройках для 60 фпс rtx 2080 super... очередная идеальная оптимизация на подходе...
А кому эта оптимизация нужна? Уж точно не разработчику. Вон разрабы ремнанта так и сказали, без длсс не играйте, так и задумывалось
а вы все в курсе, что эти разрабы сказали то же самое
вон внизу надпись: апскейлеры в режиме "качество " уже включены в системные требования по умолчанию. это уже какой-то цирк...
i9-13900??? Они там вообще забили уже?
высокие требования особенно удивляют процы, неужто моего 9900k не хватит
Хватит, его итак сейчас грузить нечем, как и пять лет назад.
Должно хватить вполне да и ведь упор все равно будет в видеокарту.
Rtx 4070
ЧТО блеять ???RTX 2080 Super на минимальных настройках графики в ФуллХд??я попал в 2030 год?
Они же понимают что не у всех такие видеокарты ?
А значит не многие смогут сыграть
Наконец-то игра с нормальными современными системными требованиями, как раз мой R7 5700x вывовозит в QHD, только в минимальные / низкие, надо 3070 ставить и 32 гб оперы + 320 гб ssd NVME M.2.