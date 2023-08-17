Опубликованы расширенные системные требования к ПК Immortals of Aveum ©

Сегодня Ascendant Studios поделилась новой технической информацией о своей дебютной игре Immortals of Aveum в преддверии запуска на следующей неделе.

Прежде всего, разработчики подтвердили, что шутер от первого лица будет поддерживать масштабирование NVIDIA DLSS 2 и 3 на ПК и масштабирование AMD FSR 2.2 как на ПК, так и на консолях. Они также предоставили обновленный список рекомендуемых характеристик ПК для игрового процесса со скоростью 60+ кадров в секунду при различных разрешениях и целевых показателях качества.

К сожалению, похоже, что системные требования Immortals of Aveum для ПК не были снижены по сравнению с первым набором спецификаций, выпущенным в апреле. На самом деле, в то время минимальные и рекомендуемые спецификации предварительно ориентировались на низкие/средние настройки при 1080P@60FPS и средние/высокие настройки при 1440P@60FPS соответственно. Теперь, как вы можете видеть в таблице выше, они были уменьшены до низкого и среднего уровня.

В своем блоге разработчики также представили так называемый инструмент Performance Budget. При первом запуске игры эта система просканирует аппаратное обеспечение вашего ПК, чтобы выяснить его потенциал производительности, а затем установит общий бюджет, который вы затем сможете потратить на отдельные функции по своему усмотрению. Как видно из приведенного ниже видео, для каждого параметра предусмотрена своя предполагаемая бюджетная стоимость ЦП и ГП, что помогает при точной настройке. Вы можете, конечно, превысить этот бюджет, но это может привести к снижению производительности. Обратите внимание, что инструмент учитывает полную рабочую нагрузку ПК, поэтому, если вы решите закрыть какие-либо фоновые приложения, вы можете повторно просмотреть бюджет, нажав кнопку сброса в настройках графики, и общий бюджет может впоследствии измениться.