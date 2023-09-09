Патч #3 для Immortals of Aveum исправляет проблемы с качеством изображения DLSS 3 ©

Ascendant Studios выпустила патч №3 для Immortals of Aveum, который устраняет проблемы с качеством изображения DLSS, возникшие в предыдущем обновлении.

Для тех, кто не знает, второй патч для этого волшебного шутера от первого лица полностью нарушил совместимость с DLSS. Игра выглядела очень размытой до такой степени, что использовать эту функцию не имело смысла (даже если у вас был графический процессор серии RTX 40). К счастью, разработчики учли этот отзыв и исправили проблемы за считанные дни.

Если говорить более подробно, обновление № 3 для Immortals of Aveum устраняет проблему совместимости DLSS, вызывающую размытость у некоторых пользователей на ПК. Он также устраняет проблемы с ореолом DLSS, которые присутствовали при включенной генерации кадров.

Также стоит отметить, что Ascendant реализовали две настройки производительности. Команда исправила проблему с динамическим ветвлением шейдеров, улучшив производительность на консолях и ПК. Кроме того, были реализованы различные оптимизации памяти как на консоли, так и на ПК.

Полный список изменений доступен оп ссылке.