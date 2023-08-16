В новом подробном видео Immortals of Aveum рассказали про дерево талантов ©

Immortals of Aveum ушла на золото, и доступна для предварительной загрузки на Xbox Series X/S и игроков на ПК (для PS5 станет доступна 19 числа). Тем временем доступно новое видео, в котором более подробно рассказывается о дереве талантов. Помимо 25 заклинаний, главный герой Джак также может использовать более 80 талантов.

Таланты соответствуют всем трем Цветам магии — красный для тех, кто предпочитает броню и урон с близкого расстояния; Синий — прямой урон, критический урон и щиты; а зеленый с упором на непрямой урон. Каждый цвет имеет три разных поддерева, ориентированных на разные стили игры, и игроки зарабатывают в игре Вознесения, чтобы разблокировать новые таланты.

У вас также есть Таланты Диарха, которые требуют вложения очков в два Цвета магии. В зависимости от объединенных талантов и экипировки есть несколько мощных сборок.

Immortals of Aveum выходит 22 августа на PS5, Xbox Series X/S и ПК.