В сети появился 40-минутный видеоролик с геймплеем Immortals of Aveum ©

До релиза экшена от Electronic Arts под названием Immortals of Aveum осталось чуть больше месяца, а прямо сейчас мы можем ознакомиться с новым геймплеем. На YouTube-канале Gamer's Little Playground был обнародован 42-минутный видеоролик с игровым процессом, где продемонстрировано прохождение нескольких миссий. Что-то вы уже могли видеть в ходе презентации Summer Game Fest, однако большая часть геймплея еще нигде не была показана.

Напомним, что официальный релиз Immortals of Aveum запланирован на 20 июля этого года. Проект станет доступен для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

Immortals of Aveum является магическим шутером, действие которого разворачивается в оригинальной фэнтезийной вселенной. Игрокам предстоит взять на себя роль главного героя по имени Джак, который отправится уничтожать легионы врагов, используя свои мощный чародейские умения.