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Immortals of Aveum 22.08.2023
5.8 83 оценки

Выпущен релизный трейлер Immortals of Aveum, задающий тон перед выходом на следующей неделе

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monk70
Новости

Сегодня Electronic Arts и Ascendant Studios выпустили релизный трейлер к запуску Immortals of Aveum, посвященный новому синглу «All Time Great» восходящего рэпера и музыканта Jufu, сотрудничающего с This Group Productions. Этот захватывающий трейлер посвящен грядущему выпуску Immortals of Aveum, однопользовательского волшебного шутера от первого лица, который выйдет 22 августа на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК в приложении EA, Steam и Epic Games Store.

Этот мощный трек от бруклинской рэп-звезды Jufu содержит волнующие кадры геймплея Джака и его товарищей Бессмертных, элитного ордена волшебников Люциума. Трейлер наполнен динамичными боями, потрясающими пейзажами и графикой — все настроено на ритм, который обязательно подготовит слушателей к спасению королевства.

-4
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
Real Slim Shady

Хуже русского рэпа может быть только западный.. какой же кошмар, вы делаете игру для негров про гетто? К чему рэп... господи помилуй разработчиков игр, которые ставят рэп в свои игры.

1
Юрец Одесса

Согласен, вообще не в тему музыка. И не такой прямо драйв на видео, что надо это впихивать. Ну там допустим для Doom бы пошла, ну я про кипишь что бы был на видео, ну слава богу в Doom такого нет.

-1
dreamevil2067

Реп это калл,слушай металл🤘

1
Shеpard

Очередной форспокен, который нафиг никому не нужен.

0
L0iDly

В музыкальное сопровождение затолкали реп, ну нафиг, без них бы было хорошо, они всё портят, ощущение что игра для школьников каких то начальных классов нацелена.

0
venomous

Очередной мусор от "мусорщиков"

0