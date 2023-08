Выпущен релизный трейлер Immortals of Aveum, задающий тон перед выходом на следующей неделе ©

Сегодня Electronic Arts и Ascendant Studios выпустили релизный трейлер к запуску Immortals of Aveum, посвященный новому синглу «All Time Great» восходящего рэпера и музыканта Jufu, сотрудничающего с This Group Productions. Этот захватывающий трейлер посвящен грядущему выпуску Immortals of Aveum, однопользовательского волшебного шутера от первого лица, который выйдет 22 августа на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК в приложении EA, Steam и Epic Games Store.

Этот мощный трек от бруклинской рэп-звезды Jufu содержит волнующие кадры геймплея Джака и его товарищей Бессмертных, элитного ордена волшебников Люциума. Трейлер наполнен динамичными боями, потрясающими пейзажами и графикой — все настроено на ритм, который обязательно подготовит слушателей к спасению королевства.