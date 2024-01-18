Харрисон Форд избивает нацистов в первом трейлере приключенческого экшена Indiana Jones and the Great Circle

Во время сегодняшней прямой трансляции Xbox Developer_Direct наконец-то был показан геймплей грядущей игры Indiana Jones от Bethesda.
Игра Indiana Jones and The Great Circle - это однопользовательское приключение от первого лица, в котором вам предстоит пройти весь мир, найти улики и разгадать древнюю тайну. Станьте искателем приключений в борьбе со зловещими силами. Ваши путешествия пройдут от священных залов Ватикана и засушливых пустынь Египта до пышных и затопленных храмов Сукотаи и холодных вершин Гималаев.
Действие игры разворачивается между фильмами "Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега" и "Индиана Джонс и последний крестовый поход".
"Наша игра заключается в том, чтобы поставить вас на место культового героя", - говорит директор по дизайну Йенс Андерссон. "Поскольку мы делаем это в основном от первого лица, у вас есть шанс по-настоящему стать Инди. От первого лица вы становитесь частью этого мира, что позволяет вам исследовать и ощущать все более близко. Что вы будете делать, когда вас бросят в это приключение с вашим умом и хлыстом? Мир Индианы Джонса — это мир с загадками за каждым углом, где вы мчитесь наперегонки со временем и перехитряете своих врагов, выслеживая артефакты".
Впервые о том, что Bethesda готовит новую Xbox-эксклюзивную игру про Индиану Джонса, стало известно еще в начале 2021 года. Студия MachineGames, известная по последней серии Wolfenstein, как раз и работает над приключенческим экшеном.
"Я всегда хотел сделать игру про Индиану Джонса". сказал Тодд Говард.
Для тех, кто давно играет в игры, очень приятно увидеть новую игру про Индиану Джонса, которая соответствует духу приключений старых игр. Это далеко не первая игра про Индиану Джонса. Но для многих она может стать первой игрой, ведь с момента выхода последней консольной игры про этого героя прошло уже более десяти лет. Даже тогда последней игрой была LEGO Indiana Jones 2: The Adventure Continues в 2009 году, которая был забавной, но не была тем реалистичным экшеном, которого многие хотели от франшизы про Инди.
Игра выйдет уже в этом году на Xbox Series X|S и PC и будет доступна в первый день на Game Pass.
Жду. Хорошо, что взяли внешность Харрисона Форда.
А вот напарник.. не очень. )
Как будто для галочки.
Чел, Инди всегда женщина сопровождала, это как бы канон.
но из всех эта пока выглядит самой не интересной. минус флирт с ней
Это его типа родственница (см последний фильм)
Ждём !
Жду шибко
Странно, что почти все говорят про вульв, но никто не упоминает шикарные Хроники Риддика, на которые игра намного больше похожа, чем на Вульфы.
Драки от первого лица, моменты с переключение на третье - это прям жирные референсы к Риддику. А учитывая, что у машингеймз получалась одна из лучших игр по фильму в истории, в качестве Индианы я не сомневаюсь.
Чем похожа, тем что обе по фильмам и есть кулачные бои? От Вульфа тут и двигло, и (частично) сеттинг, и ассеты с анимациями, и разраб, логично что его и вспоминают.
Ну во первых, тогда они работали в Starbreeze. Во вторых, Риддик плохо состарился, играть в него сейчас боль, особенно это касается боевки. И в третьих, MachineGames не то чтобы прям топ студия, их Вульфы сносные, но не ровня Думам, зачем-то напихали туда кривого стэлса и оподливились с Younblood'ом. Лучше не завышать ожидания на счет Инди, если даже Хеллблейд не ААА релиз, а середняк за 50 баксов, то тут тем более бюджетка категории Б намечается.
Не знаю где у тебя там болит, недавно перепроходил, нормально играется. Боевка сносная, уникальная в своем роде, а освещение вообще местами дает прикурить большинству современных игр.
Странно что всё говорят про Риддика и никто не упоминает шикарный первый даркнесс.
О нем не так много людей знает, игра заложник своих платформ к сожалению. Надеюсь Nightdive исправят ситуацию, судя по недавнему заявлению.
Я например не помню как выглядел и игрался Риддик, это было ну очень давно, что-то совсем из детства)
Самое главное что можно убивать фашистов! Ждём всей семьёй!
С учётом обстоятельств, поди разберись в этих фашистах - размножаются как-то)
Вульфич с Индианой)
Опять что-ли Трой Бэйкер?
Но голос похож
ох и дубовые же анимации..
Выглядит топорненько, а уж прыжок с крыла на крыло, ну тут просто песец если честно. Зачем вообще в приключенченском экшене делать вид от 1-ого лица, я ещё более не понимаю, выглядит очень тупо, не говоря о том что Индиана Джонс это не ноунейм, на него хочется со стороны смотреть, а не от его глаз, ну просто тупость же
Жду выхода.
Индиана Джонс от первого лица... Мда.
игра будет от первого лица???? я разочарован!
Это Bethesda. Они такие же интригующие ролики про Starfield выкладывали. Этот трейлер больше похож на киношный, чем на игровой. Геймплея мизер, а тот, что показан (рукопашная и разгадывание загадок) - это кому-то интересно? Пусть честно выложат минут 20 непрерывного реального геймплея хотя бы, как CDPR в 2018 году с Cyberpunk, чтобы мы точно поняли, что за игра.
Очень интересно, с удовольствием бы попробовал.
Но вот от взгляда Инди иногда тянет зловещей долиной...
Так вот как выглядит зловещая Долина )))
Не удивлюсь если это тупоголовый Тодд Говард в качестве продюсера, заставил их делать эту игру именно от первого лица, у человека талант превращать потенциально интересный продукт в максимально унылый и кривой проходняк.
Избивать фашиков это всегда прекрасно.
"сказал Тодд Говард" О нет, только не Тодд. Разве не нашелся другой человек который хотел быть исполнительным продюсером? Он теперь мне напоминает Златопуста Локонса из Гарри Поттера.
Я изначально думал, что будет какая-то помесь Tomb Raider и Uncharted, но больше смахивает, что игра будет про загадки, скалолазание и стелс, для разбавления будут экшен сегменты с погонями, если судить по видео с комментариями разработчиков. Вопрос только, насколько интересно и сложно будет вместо стелса ввязываться в бой.
Я не совсем люблю игры по лицензиям. Когда уже есть сформировавшаяся вселенная, персонажи и хронология событии, то разработчики оказываются в жестких рамках. Плюс давление со стороны фанатов и студии, которой принадлежат права.
Пока что интересно посмотреть, что по итогу получится, но я больше заинтересован в продолжении Wolfenstein или каком-нибудь новом IP от этой студии.
Жаль, очень жаль, что от первого лица(
Наоборот збс. Студия в первое лицо могет
Студия MachineGames,мастера своего дела и даже не сомневаюсь,что нас ждет хороший приключенческий экшен,от первого лица.
Они то мастера, но участие Тодда в проекте заставляет на это смотреть со скептицизмом.
Господи, да почему так бюджетно выглядит?! Ладно бы была игра от создателей Робокопа, но тут же финансирует Майкрософт. С детства люблю Индиану и ждал игру, но смотрится прям очень сомнительно, на уровне VR-игр. Лучше бы дали MachineGames завершить свою трилогию Вульфа...
Кстати да, VR приключение на пару вечеров, ну и первое лицо было бы уместно, а так это рофл какой то.
Ну шведы! Геймплей прям копия The Chronicles of Riddick, и кулачные бои и стелс и акробатика от третьего лица, всё слизали, хлыст и действия с ним выглядят мягко говоря не очень, всё как-то по детски, фильмы тоже были глупыми, атмосфера глупости из фильмов передана отлично.
К сожалению, этот издЭлий ждет грандиозный ,,обосрач,,!!! Ну,представ те себе Tomb Raider или Uncharted с видом из ,,ведра на голове,, представили? Вот и я о том же. Это не кем то слюняво любимые ,,вафляштейны,, или еще что хлеще из ,,оперы,, иди стреляй. Короче сразу минус не глядя
Что мешает сдлать вид от третьего лица, как в Лары Крофт
Ну наконец то они хоть что то по игре показали,очень жду.
Крутяк!
наконец то на ящике будет свой анч. уровня анча 1, 2007 года. игра выглядит по всем параметрам как проект конца 00. машингеймз конечно молодцы, вульф их шедевр...но не впечатлило.
выглядит на уровне!
с чем?
Старфиледа
кто фанат я думаю он знает что Indiana Jones and The Emperor's Tomb это топище а про эту игру мне и нечего сказать, да есть в ней хорошие моменты но от 1-го лица все же немного обидно что приняли это решение,но если фанат и не обидно за вид от 1-го лица то можно и оценить если сильно хочется, если и вправду будет большая вариаци с кнутом то ладно но как говорится если себя не накручивал ожиданиям то это хорошо и игру можно оценить!
От третьего лица, норм могут сделать (кроме Наути Догс) разрабы от Фолен Одер - Звёздные Войны. )
Кайф, надеюсь появится вид от 3 лица,или кто выпустит мод, в такую игрушку хорошо от 3 лица))))
Ждать долго
лол что? от т1го лица?)
игра от первого лица???? да нууу!!! я разочарован
Ради такой игры обязательно возьму отпуск🙏🤗 Оооох, как я жду её. Ещё со времён святого святого гейминга начала нулевых годов, когда вышла Гробница императора, которую я затёр больше десяти раз, наконец почти дождался новой части!!!!!!!
круто. в детстве играл в Indiana Jones and the Emperor's Tomb. наконец-то достойная замена
Сначала видео глянул не читая новость и первая мысль,графон как у Вульфенштайна.Вот это с одной стороны раздражает,как Рокстар все свои игры с графоном ГТА лепит.Взяли один движок и уперлись в него.
Главное. Что бы шляпа не вышла какая -нибудь!
по трейлеру вроде норм, на выходных можно отдохнуть от доты или крусайдер кингса
Супер! Машины наконец-то очухались... Да им надо не зацикливаться на одной теме. В следующий раз - пускай по теме Квейка попробуют. Тем более - у них там в составе еще остались топовые разработчики и поклонники Квейков.
Ну учитывая что они делали Dimension of the Machine для Quake и Call of the Machine для Quake 2 вполне вероятно что новую часть именно им доверят.
выглядит круто
Есть один печальный момент в этой игре, который может все испортить - присутствие Тодда Говарда в качестве главного продюссера данного проекта
Вот теперь я жду
Вроде выглядит вполне, но нужно ли только от первого лица. Ну движок бы лучше другой взяли.
Что там с лицевыми анимациями я не пойму?
Очень Очень очень неплохо!!! Прям окунает в оригинальный фильм
блин, от первого лица
Интересно в Каз стиме скоко будет стоить... " С вас 32 500 тенге" ))
и когда выйдет в каком месяце
Жаль не от третьего лица.
геймплей гaвна какой-то... буд-то под кинцоли поганые заточен
не сильно если честно понимаю оптимизма у некоторых ребят,когда вижу последнее время эту конторку(хотя лично для меня она начала скатываться ещё со времён фолыча 3-го и облевона).
Bethesda здесь издатель, а не разработчик.
Анимация лиц хромает очень, посмотрим что получится
Выглядит как игра из 2007го. Капец просто, настолько устаревший геймплей
Ну хоть не мерзкие рожы Робокопа,там я ваще афигел,как в Дюк Нюкеме древнем и это в 2023 году
Всем понятно что главный герой вот та носатая сильная женщина?
Графика, анимации, вид от первого лица - это что вообще такое ?? Ещё и продюссер тод Говард ... Хуже и быть не может, но для галочки поиграю
Очень заметно, что они сделали все, чтобы она на анчартед не была похожа..
Подымут графику и будет еще лучше.
Почему напарник не негр. И почему у нацистов нет чёрных негров солдат??? Эээээээ
Если будет как пятый фильм - это шедевр.
Тодговард опять выпускает фаллаут 4 в других декорациях.
Хлам
Это имя или фамилия?
с самолета на крыло другого , бредятина в стиле форсажа
Минусаторов, видать, ни разу порывом воздуха не срывало при прыжке с крыла на крыло...
Согласен бред, скорости падения тела не хватит чтобы успеть долететь до крыла другого самолёта, самолёт тупо пролетит быстрее, да и удержаться в полны рост на летящем самолёте ещё большая чушь, сдует моментально.
Об этом же сразу подумал. А потом и сопротивление вспомнил - его бы сдуло сразу)
То ли дело спрыгнуть с самолёта на надувной лодке. Реалистично что пипец. Все же любят Индиану за реалистичность)
Ну и этот прыжок жирный референс к Нью Ордеру, поражаюсь, что никто в этой ветке не выкупил
Да, любят, или ты хочешь сказать, что святая вода не залечивает огнестрельные ранения?
От первого лица) мдя.
Графон как на PS3
Может это и к лучшему. Каждый сможет поиграть в эту игру, благодаря отличной оптимизации.
Мда ну и кринж. Так ждал , а тут пук. Игра от 1 лица , полный провал , графика убогая , анимации убогии. Почему не взять основу анчартеда4 или томбрайдера... не понятно...
Какую основу? Массовые убийства?
От однообразных игр от третьего лица уже тошнит. Хоть я и люблю анчи, но я безумно рад, что игра про Инди на них не похожа. Очередной однокнопочный паркур почти на всю игру, я не выдержу.
Стиль машингеймз куда лучше ему подходит, ихмо. Их игры никогда не славились великим графоном, зато выигрывали за счёт всего остального.
Значит пека гейминг, это не твоё, раз такую дичь написал)
Инди это и есть зарождение *лазанье по стенам и перестрелки из укрытий от 3 лица* , хочешь играть в клон вулфенштайна , ок , играй , мне эта игра не интересна.
По геймплею это скорее хроники Риддика, но зуммеры как попугаи, повторяю одно и тоже. Не удивительно, что вы хотите, чтобы игры тоже были однообразными)