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Indiana Jones and the Great Circle 2024 г.
Экшен, Адвенчура, От первого лица
7.2 107 оценок

Харрисон Форд избивает нацистов в первом трейлере приключенческого экшена Indiana Jones and the Great Circle

butcher69
Новости

Во время сегодняшней прямой трансляции Xbox Developer_Direct наконец-то был показан геймплей грядущей игры Indiana Jones от Bethesda.

Игра Indiana Jones and The Great Circle - это однопользовательское приключение от первого лица, в котором вам предстоит пройти весь мир, найти улики и разгадать древнюю тайну. Станьте искателем приключений в борьбе со зловещими силами. Ваши путешествия пройдут от священных залов Ватикана и засушливых пустынь Египта до пышных и затопленных храмов Сукотаи и холодных вершин Гималаев.

Действие игры разворачивается между фильмами "Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега" и "Индиана Джонс и последний крестовый поход".

"Наша игра заключается в том, чтобы поставить вас на место культового героя", - говорит директор по дизайну Йенс Андерссон. "Поскольку мы делаем это в основном от первого лица, у вас есть шанс по-настоящему стать Инди. От первого лица вы становитесь частью этого мира, что позволяет вам исследовать и ощущать все более близко. Что вы будете делать, когда вас бросят в это приключение с вашим умом и хлыстом? Мир Индианы Джонса — это мир с загадками за каждым углом, где вы мчитесь наперегонки со временем и перехитряете своих врагов, выслеживая артефакты".

Впервые о том, что Bethesda готовит новую Xbox-эксклюзивную игру про Индиану Джонса, стало известно еще в начале 2021 года. Студия MachineGames, известная по последней серии Wolfenstein, как раз и работает над приключенческим экшеном.

"Я всегда хотел сделать игру про Индиану Джонса". сказал Тодд Говард.

Для тех, кто давно играет в игры, очень приятно увидеть новую игру про Индиану Джонса, которая соответствует духу приключений старых игр. Это далеко не первая игра про Индиану Джонса. Но для многих она может стать первой игрой, ведь с момента выхода последней консольной игры про этого героя прошло уже более десяти лет. Даже тогда последней игрой была LEGO Indiana Jones 2: The Adventure Continues в 2009 году, которая был забавной, но не была тем реалистичным экшеном, которого многие хотели от франшизы про Инди.

Игра выйдет уже в этом году на Xbox Series X|S и PC и будет доступна в первый день на Game Pass.

117
103
Комментарии: 103
Ваш комментарий
Powerful21

Жду. Хорошо, что взяли внешность Харрисона Форда.

31
SoRaS3

А вот напарник.. не очень. )

Как будто для галочки.

Спойлер
Спойлер
-7
кум кумич SoRaS3

Чел, Инди всегда женщина сопровождала, это как бы канон.

21
Stalker608 кум кумич

но из всех эта пока выглядит самой не интересной. минус флирт с ней

1
Бобби Котиk Stalker608

Это его типа родственница (см последний фильм)

-1
IncarticulateInk SoRaS3
0
xion76

Ждём !

17
TRADS80

Жду шибко

10
кум кумич

Странно, что почти все говорят про вульв, но никто не упоминает шикарные Хроники Риддика, на которые игра намного больше похожа, чем на Вульфы.

Драки от первого лица, моменты с переключение на третье - это прям жирные референсы к Риддику. А учитывая, что у машингеймз получалась одна из лучших игр по фильму в истории, в качестве Индианы я не сомневаюсь.

9
Night Driving Avenger
Странно, что почти все говорят про вульв, но никто не упоминает шикарные Хроники Риддика, на которые игра намного больше похожа, чем на Вульфы

Чем похожа, тем что обе по фильмам и есть кулачные бои? От Вульфа тут и двигло, и (частично) сеттинг, и ассеты с анимациями, и разраб, логично что его и вспоминают.

А учитывая, что у машингеймз получалась одна из лучших игр по фильму в истории, в качестве Индианы я не сомневаюсь.

Ну во первых, тогда они работали в Starbreeze. Во вторых, Риддик плохо состарился, играть в него сейчас боль, особенно это касается боевки. И в третьих, MachineGames не то чтобы прям топ студия, их Вульфы сносные, но не ровня Думам, зачем-то напихали туда кривого стэлса и оподливились с Younblood'ом. Лучше не завышать ожидания на счет Инди, если даже Хеллблейд не ААА релиз, а середняк за 50 баксов, то тут тем более бюджетка категории Б намечается.

-5
JEKABRAZZ Night Driving Avenger
Риддик плохо состарился, играть в него сейчас боль, особенно это касается боевки

Не знаю где у тебя там болит, недавно перепроходил, нормально играется. Боевка сносная, уникальная в своем роде, а освещение вообще местами дает прикурить большинству современных игр.

4
Pravdarub

Странно что всё говорят про Риддика и никто не упоминает шикарный первый даркнесс.

0
JEKABRAZZ Pravdarub

О нем не так много людей знает, игра заложник своих платформ к сожалению. Надеюсь Nightdive исправят ситуацию, судя по недавнему заявлению.

0
MadDarkGuard

Я например не помню как выглядел и игрался Риддик, это было ну очень давно, что-то совсем из детства)

0
Лидер_Мур

Самое главное что можно убивать фашистов! Ждём всей семьёй!

8
SameGarrison

С учётом обстоятельств, поди разберись в этих фашистах - размножаются как-то)

-10
Omnia Smirnow

Вульфич с Индианой)

7
Taicho

Опять что-ли Трой Бэйкер?

7
Nikolay Weiner

Но голос похож

0
kto zdes

ох и дубовые же анимации..

6
SpacePRedator014

Выглядит топорненько, а уж прыжок с крыла на крыло, ну тут просто песец если честно. Зачем вообще в приключенченском экшене делать вид от 1-ого лица, я ещё более не понимаю, выглядит очень тупо, не говоря о том что Индиана Джонс это не ноунейм, на него хочется со стороны смотреть, а не от его глаз, ну просто тупость же

6
Arnold Schwarzenegger 76

Жду выхода.

4
Gradient_Zero

Индиана Джонс от первого лица... Мда.

4
Винтони

игра будет от первого лица???? я разочарован!

4
Diamond23

Это Bethesda. Они такие же интригующие ролики про Starfield выкладывали. Этот трейлер больше похож на киношный, чем на игровой. Геймплея мизер, а тот, что показан (рукопашная и разгадывание загадок) - это кому-то интересно? Пусть честно выложат минут 20 непрерывного реального геймплея хотя бы, как CDPR в 2018 году с Cyberpunk, чтобы мы точно поняли, что за игра.

4
60plus

Очень интересно, с удовольствием бы попробовал.
Но вот от взгляда Инди иногда тянет зловещей долиной...

3
Gazen Wagen
4
Sivispacempb Gazen Wagen

Так вот как выглядит зловещая Долина )))

0
Anatoliy Dobrov

Не удивлюсь если это тупоголовый Тодд Говард в качестве продюсера, заставил их делать эту игру именно от первого лица, у человека талант превращать потенциально интересный продукт в максимально унылый и кривой проходняк.

2
Кей Овальд

Избивать фашиков это всегда прекрасно.

2
answerx32

"сказал Тодд Говард" О нет, только не Тодд. Разве не нашелся другой человек который хотел быть исполнительным продюсером? Он теперь мне напоминает Златопуста Локонса из Гарри Поттера.

2
Rimasted

Я изначально думал, что будет какая-то помесь Tomb Raider и Uncharted, но больше смахивает, что игра будет про загадки, скалолазание и стелс, для разбавления будут экшен сегменты с погонями, если судить по видео с комментариями разработчиков. Вопрос только, насколько интересно и сложно будет вместо стелса ввязываться в бой.

Я не совсем люблю игры по лицензиям. Когда уже есть сформировавшаяся вселенная, персонажи и хронология событии, то разработчики оказываются в жестких рамках. Плюс давление со стороны фанатов и студии, которой принадлежат права.

Пока что интересно посмотреть, что по итогу получится, но я больше заинтересован в продолжении Wolfenstein или каком-нибудь новом IP от этой студии.

2
hamshut

Жаль, очень жаль, что от первого лица(

1
кум кумич

Наоборот збс. Студия в первое лицо могет

0
Denn378

Студия MachineGames,мастера своего дела и даже не сомневаюсь,что нас ждет хороший приключенческий экшен,от первого лица.

1
answerx32

Они то мастера, но участие Тодда в проекте заставляет на это смотреть со скептицизмом.

0
Night Driving Avenger

Господи, да почему так бюджетно выглядит?! Ладно бы была игра от создателей Робокопа, но тут же финансирует Майкрософт. С детства люблю Индиану и ждал игру, но смотрится прям очень сомнительно, на уровне VR-игр. Лучше бы дали MachineGames завершить свою трилогию Вульфа...

1
Anatoliy Dobrov

Кстати да, VR приключение на пару вечеров, ну и первое лицо было бы уместно, а так это рофл какой то.

0
Vidgor-int

Ну шведы! Геймплей прям копия The Chronicles of Riddick, и кулачные бои и стелс и акробатика от третьего лица, всё слизали, хлыст и действия с ним выглядят мягко говоря не очень, всё как-то по детски, фильмы тоже были глупыми, атмосфера глупости из фильмов передана отлично.

1
Zero Niks

К сожалению, этот издЭлий ждет грандиозный ,,обосрач,,!!! Ну,представ те себе Tomb Raider или Uncharted с видом из ,,ведра на голове,, представили? Вот и я о том же. Это не кем то слюняво любимые ,,вафляштейны,, или еще что хлеще из ,,оперы,, иди стреляй. Короче сразу минус не глядя

1
HellmaN69

Что мешает сдлать вид от третьего лица, как в Лары Крофт

1
saa0891

Ну наконец то они хоть что то по игре показали,очень жду.

1
Клим Жуков

Крутяк!

1
ZackSnyder

наконец то на ящике будет свой анч. уровня анча 1, 2007 года. игра выглядит по всем параметрам как проект конца 00. машингеймз конечно молодцы, вульф их шедевр...но не впечатлило.

1
Ar55555

выглядит на уровне!

0
SameGarrison

с чем?

0
Kot9lra street SameGarrison

Старфиледа

0
LaMbaDa34

кто фанат я думаю он знает что Indiana Jones and The Emperor's Tomb это топище а про эту игру мне и нечего сказать, да есть в ней хорошие моменты но от 1-го лица все же немного обидно что приняли это решение,но если фанат и не обидно за вид от 1-го лица то можно и оценить если сильно хочется, если и вправду будет большая вариаци с кнутом то ладно но как говорится если себя не накручивал ожиданиям то это хорошо и игру можно оценить!

0
SoRaS3

От третьего лица, норм могут сделать (кроме Наути Догс) разрабы от Фолен Одер - Звёздные Войны. )

0
Maksim7282

Кайф, надеюсь появится вид от 3 лица,или кто выпустит мод, в такую игрушку хорошо от 3 лица))))

0
vidyssss

Ждать долго

0
ОТСТУПНИК Style

лол что? от т1го лица?)

0
Винтони

игра от первого лица???? да нууу!!! я разочарован

0
ВОИТЕЛИ WARГЕЙМИНГА

Ради такой игры обязательно возьму отпуск🙏🤗 Оооох, как я жду её. Ещё со времён святого святого гейминга начала нулевых годов, когда вышла Гробница императора, которую я затёр больше десяти раз, наконец почти дождался новой части!!!!!!!

0
tyurms

круто. в детстве играл в Indiana Jones and the Emperor's Tomb. наконец-то достойная замена

0
AjarVryn

Сначала видео глянул не читая новость и первая мысль,графон как у Вульфенштайна.Вот это с одной стороны раздражает,как Рокстар все свои игры с графоном ГТА лепит.Взяли один движок и уперлись в него.

0
Glaz92

Главное. Что бы шляпа не вышла какая -нибудь!

0
Well-knownQusai

по трейлеру вроде норм, на выходных можно отдохнуть от доты или крусайдер кингса

0
Serious Ash

Супер! Машины наконец-то очухались... Да им надо не зацикливаться на одной теме. В следующий раз - пускай по теме Квейка попробуют. Тем более - у них там в составе еще остались топовые разработчики и поклонники Квейков.

0
JEKABRAZZ

Ну учитывая что они делали Dimension of the Machine для Quake и Call of the Machine для Quake 2 вполне вероятно что новую часть именно им доверят.

0
Палыч Роков

выглядит круто

0
IY1982

Есть один печальный момент в этой игре, который может все испортить - присутствие Тодда Говарда в качестве главного продюссера данного проекта

0
Zlobin_Evgeny

Вот теперь я жду

0
Kenn1y

Вроде выглядит вполне, но нужно ли только от первого лица. Ну движок бы лучше другой взяли.

0
Yapa Skuda

Что там с лицевыми анимациями я не пойму?

0
211186

Очень Очень очень неплохо!!! Прям окунает в оригинальный фильм

0
k0les0

блин, от первого лица

0
Left Behind.PG

Интересно в Каз стиме скоко будет стоить... " С вас 32 500 тенге" ))
и когда выйдет в каком месяце

0
Exies27

Жаль не от третьего лица.

0
Zolq

геймплей гaвна какой-то... буд-то под кинцоли поганые заточен

0
Pa-Shady
игры Indiana Jones от Bethesda

не сильно если честно понимаю оптимизма у некоторых ребят,когда вижу последнее время эту конторку(хотя лично для меня она начала скатываться ещё со времён фолыча 3-го и облевона).

-1
Sickofitall

Bethesda здесь издатель, а не разработчик.

3
Юркец

Анимация лиц хромает очень, посмотрим что получится

-1
Сергей Olyva

Выглядит как игра из 2007го. Капец просто, настолько устаревший геймплей

-1
AjarVryn

Ну хоть не мерзкие рожы Робокопа,там я ваще афигел,как в Дюк Нюкеме древнем и это в 2023 году

0
Бобби Котиk

Всем понятно что главный герой вот та носатая сильная женщина?

-1
-KinG_BoXinG_79rus-

Графика, анимации, вид от первого лица - это что вообще такое ?? Ещё и продюссер тод Говард ... Хуже и быть не может, но для галочки поиграю

Очень заметно, что они сделали все, чтобы она на анчартед не была похожа..

-1
Igor Udilov

Подымут графику и будет еще лучше.

-1
caramba1999

Почему напарник не негр. И почему у нацистов нет чёрных негров солдат??? Эээээээ

-1
Everect

Если будет как пятый фильм - это шедевр.

-2
FatalleZ

Тодговард опять выпускает фаллаут 4 в других декорациях.

-4
AleksandrLondon2077

Хлам

-6
SameGarrison

Это имя или фамилия?

-1
юрий йцукен

с самолета на крыло другого , бредятина в стиле форсажа

-9
CT3H

Минусаторов, видать, ни разу порывом воздуха не срывало при прыжке с крыла на крыло...

-7
Master Plo

Согласен бред, скорости падения тела не хватит чтобы успеть долететь до крыла другого самолёта, самолёт тупо пролетит быстрее, да и удержаться в полны рост на летящем самолёте ещё большая чушь, сдует моментально.

-5
SameGarrison Master Plo

Об этом же сразу подумал. А потом и сопротивление вспомнил - его бы сдуло сразу)

-3
кум кумич

То ли дело спрыгнуть с самолёта на надувной лодке. Реалистично что пипец. Все же любят Индиану за реалистичность)

Ну и этот прыжок жирный референс к Нью Ордеру, поражаюсь, что никто в этой ветке не выкупил

5
Lunersun кум кумич
Все же любят Индиану за реалистичность)

Да, любят, или ты хочешь сказать, что святая вода не залечивает огнестрельные ранения?

1
hpi

От первого лица) мдя.

-9
Саня Цукино Усаги

Графон как на PS3

-10
Xstranger

Может это и к лучшему. Каждый сможет поиграть в эту игру, благодаря отличной оптимизации.

0
StrelitziaReg

Мда ну и кринж. Так ждал , а тут пук. Игра от 1 лица , полный провал , графика убогая , анимации убогии. Почему не взять основу анчартеда4 или томбрайдера... не понятно...

-10
SameGarrison

Какую основу? Массовые убийства?

-2
кум кумич

От однообразных игр от третьего лица уже тошнит. Хоть я и люблю анчи, но я безумно рад, что игра про Инди на них не похожа. Очередной однокнопочный паркур почти на всю игру, я не выдержу.

Стиль машингеймз куда лучше ему подходит, ихмо. Их игры никогда не славились великим графоном, зато выигрывали за счёт всего остального.

4
ВОИТЕЛИ WARГЕЙМИНГА

Значит пека гейминг, это не твоё, раз такую дичь написал)

0
StrelitziaReg кум кумич

Инди это и есть зарождение *лазанье по стенам и перестрелки из укрытий от 3 лица* , хочешь играть в клон вулфенштайна , ок , играй , мне эта игра не интересна.

0
кум кумич StrelitziaReg

По геймплею это скорее хроники Риддика, но зуммеры как попугаи, повторяю одно и тоже. Не удивительно, что вы хотите, чтобы игры тоже были однообразными)

0