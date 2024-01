Мариос Гаврилис сыграет роль антагониста в предстоящей игре о Индиане Джонсе

На прошлой неделе мы наконец-то получили возможность взглянуть на грядущую игру Indiana Jones and the Great Circle, разрабатываемую шведской студией Machine Games (наиболее известной по серии Wolfenstein). И если роль самого Инди исполнит легендарный актер озвучки Трой Бейкер (Bioshock Infinite, Uncharted, The Last of Us, Far Cry 4), то теперь мы знаем, кому же досталась роль главного антагониста - нацистского лидера Эммериха Восса.

Об этом сообщил на своей странице в Instagram сам исполнитель этой роли, греко-немецкий актер Мариос Гаврилис:

Ничего, кроме благодарности за привилегию официально стать частью одной из величайших франшиз в истории. Работа с этим актерским составом и командой была поистине замечательной на всех уровнях.

Гавриллис также написал, что в немецкой версии игры он будет играть самого себя, и добавил:

"Мне не терпится изобразить Эммериха Восса, злодея, заклятого врага и коллегу Инди в игре. И поверьте мне. Он будет крепким орешком, и для победы в этой битве с ним понадобится все".

Indiana Jones and the Great Circle пока не имеет даты выхода, но появится на PC и Xbox Series S/X в этом году.